L’effetto “Olimpiadi” non può giustificare l’aumento dei prezzi di Dazn

Gli abbonati che hanno ricevuto la mail in cui si annunciavano le nuove tariffe per gli abbonamenti alla piattaforma OTT, avrà senza dubbio notato come si sia tentata di indorare la pillola. Prima di parlare dei prezzi aggiornati (e aumentati), è stato dato ampio spazio alla novità imminente in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: le Olimpiadi saranno visibili anche su Dazn – che già ospitava alcuni canali Eurosport – attraverso la creazione di nuovi canali per una diretta quasi totale dell’evento. Il tutto è compreso nei pacchetti Standard e Plus.

L’e-mail, infatti, si apre con un messaggio auto-celebrativo che sottolinea il rafforzamento della collaborazione commerciale tra la piattaforma OTT e Warner Bros Discovery (proprietaria di Eurosport che detiene i diritti di trasmissione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 che prenderanno il via il 26 luglio e si concluderanno il prossimo 11 agosto:

«Siamo entusiasti di annunciarti due importanti novità che andranno ad arricchire il tuo abbonamento: su DAZN puoi vivere il meglio delle massime competizioni di volley internazionali maschili e femminili. Il primo appuntamento, con la Volleyball Nations League, è già in corso: oltre 85 partite trasmesse su DAZN, tra cui i match delle Nazionali Azzurre fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non è finita qui: su DAZN quest’anno vivrai al massimo lo spirito olimpico! Potrai seguire ogni istante dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 grazie a un totale di 8 canali: oltre a Eurosport 1 ed Eurosport 2, a partire dal 17 luglio, si aggiungeranno 6 nuovi canali Eurosport interamente dedicati alle discipline olimpiche, attivi 24 ore su 24 per un totale di 700 ore di diretta».

Sei nuovi canali inclusi nei pacchetti di abbonamento (solo Standard e Plus, non per quel che riguarda il piano Start che non prevede i canali Eurosport) che si aggiungono ai due già disponibili.

Le Olimpiadi su Dazn non possono giustificare gli aumenti

Sicuramente, non possiamo negarlo, questi accordi commerciali prevedono dei costi (non solo per quel che riguarda i diritti di trasmissione, ma anche per l’infrastruttura). Sta di fatto, però, che le Olimpiadi su Dazn non possono giustificare i nuovi prezzi degli abbonamenti. Partiamo dal motivo di base: la maggior parte degli utenti ha un abbonamento in scadenza a metà agosto, visto che c’è stato un alto numero di sottoscrizioni in quello stesso periodo nell’estate del 2023, a poche ore dall’inizio della prima partita del campionato di Serie A. Dunque, il prezzo dell’estate scorsa comprende anche la visione dei Giochi Olimpici.

Ma c’è anche un altro aspetto. È vero che le Olimpiadi sono un evento molto seguito dagli appassionati di tutti gli sport, ma anche da chi ama seguire le competizioni in queste occasioni. Occorre sottolineare, però, che una parte delle gare saranno trasmesse in chiaro anche sulla televisione pubblica, come annunciato oltre un anno fa dalla Rai in seguito all’accordo con Warner Bros Discovery sui diritti di trasmissione. Sicuramente non si parla della totalità dell’evento, ma di 360 ore di diretta spalmate su tutti i giorni delle gare. E, come già accaduto negli anni scorsi, non mancheranno le dirette delle gare più importanti (comprese le finali) e quelle in cui saranno protagonisti gli italiani. Dunque, seppur non in misura assoluta, Dazn non ha l’esclusiva sui Giochi Olimpici.