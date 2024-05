Abbonarsi a Dazn costerà fino a 150 euro in più rispetto allo scorso anno

Ci risiamo. Dopo quel che è accaduto solo qualche mese fa (era gennaio), gli appassionati italiani di calcio tornano a fare i conti con gli aumenti nel prezzo degli abbonamenti Dazn. A partire da agosto, infatti, entreranno in vigore nuove tariffe che avranno un costo più elevato (su tutta la linea) rispetto allo scorso anno. E non parliamo di pochi soldi, visto che per una sottoscrizione annuale (da pagare in un’unica soluzione) del pacchetto che consente una visione simultanea (su due dispositivi collegati a due reti internet differenti) si pagheranno 150 euro in più. Un salasso che potrebbe allontanare – ancor di più – l’appassionato pubblico calcistico del Bel Paese.

Soldi. Tanti soldi. Dazn ha iniziato a comunicare – attraverso una mail – l’aumento delle tariffe per la stagione 2024/2025. Le modifiche prenderanno il via ad agosto, in prossimità dell’inizio del campionato di Serie A. Dunque, nel momento in cui la maggior parte dei tifosi dovranno scegliere se sborsare quanto richiesto per vedere le partite o tornare a un classico ascolto radiofonico. Perché, ricordiamolo, anche per quel che riguarda la prossima stagione (e fino a quella 2028/2029), l’emittente OTT ha i diritti in esclusiva del 70% dei match di ogni singola giornata (e il 30% sono in co-esclusiva con Sky). Dunque, non c’è via di scampo. Non ci sono alternative (se non rinunciare).

Aumenti Dazn, il piano Standard

Ma quanto pesano gli aumenti Dazn rispetto allo scorso anno. Oltre alle comunicazioni mail inviate ai clienti già abbonati, la piattaforma ha aggiornato – poche ore fa – il suo listino prezzi. Si tratta di un secondo aggiornamento, dopo il ritocco verso l’alto comunicato a gennaio. Proviamo a sintetizzare e confrontare i costi delle sottoscrizioni a partire da agosto 2024 con quelli della scorsa stagione.

Piano standard – vincolo annuale con rata unica

Qui non si evidenzia un aumento rispetto al mese di gennaio, ma cresce (e non poco) il prezzo rispetto al luglio/agosto 2023:

estate 2023: 229 euro all’anno

gennaio 2024: 359 euro all’anno

agosto 2024: 359 euro all’anno

Ma, ricordiamo, questo pacchetto prevede: 6 dispositivi registrabili, massimo 2 connessioni simultanee, ma da una sola rete internet.

Piano standard – vincolo annuale, con rata mensile

Esattamente come sottolineato per il vincolo annuale con rata unica, anche chi vuole un pagamento dilazionato (ma vincolato a 12 mesi) per il proprio abbonamento, non ci sono aumenti rispetto a gennaio 2024. Ma il confronto con lo scorso anno è impietoso:

estate 2023: 30,99 euro al mese (372 euro all’anno)

gennaio 2024: 34,99 euro al mese (420 euro all’anno)

agosto 2024: 34,99 euro al mese (420 euro all’anno)

A tutto ciò si aggiunge la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile (senza vincolo annuale, ma con disdetta da comunicare con 30 giorni di preavviso) al costo di 40,99 euro al mese.

Il piano Plus

Se il piano standard non prevede grandi aumenti rispetto alle tariffe (già ritoccate verso l’alto) del gennaio scorso – ma con una crescita dei prezzi rispetto all’estate 2023 – il salasso arriva per chi aveva intenzione di sottoscrivere il cosiddetto “Piano Dazn Plus” che prevede: 2 riproduzioni simultanee (anche senza collegamento dalla stessa rete) e 7 dispositivi registrabili. Entriamo nel dettaglio degli aumenti Dazn.

Piano Dazn Plus – vincolo annuale a rata unica

estate 2023: 449 euro all’anno

gennaio 2024: 539 euro all’anno

estate 2024: 599 euro all’anno

Dunque, rispetto allo scorso anno parliamo di un aumento di 150 euro per un abbonamento attuale da pagare in un’unica rata.

Piano Dazn Plus – vincolo annuale, con rata mensile

estate 2023: 45,99 euro al mese (552 euro all’anno)

gennaio 2024: 49,99 euro al mese (600 euro all’anno)

agosto 2024: 59,99 euro al mese (700 euro all’anno)

Il paradosso è servito quando si legge una specifica nelle nuove tariffe di Dazn: «Con il piano mensile paghi 59,99€ al mese senza vincoli, puoi disdire con 30 giorni di preavviso». Stando a questa informazione ufficiale, non c’è differenza tra una sottoscrizione con vincolo annuale e una con vincolo mensile (disdetta a 30 giorni).