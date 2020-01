Il primo dato sull’affluenza registrata conferma una speranza che in avevano in molti: dopo la deludente partecipazione dei cittadini alle scorse elezioni, l’Emilia Romagna registra alle ore 12 una affluenza superiore al 23%, ben 12 punti in più dell’ultimo appuntamento alle urne del 2014.

La tornata elettorale di domenica 26 gennaio è una delle più attese. I risultati Emilia-Romagna (così come quelli in Calabria) rischiano di avere più di un riverbero in chiave nazionale e, per questo motivo, le lunghe settimane di campagna elettorale sono state molto intense, con stracci che sono volati, soprattutto, tra i favoriti della vigilia: Stefano Bonaccini (presidente uscente e rappresentante del Centrosinistra) e Lucia Borgonzoni (senatrice della Lega e sostenuta da tutto il Centrodestra). La lista dei candidati, però, conta anche altri cinque nomi tenuti lontano dal clamore mediatico per via dei sondaggi.

E che i risultati Emilia-Romagna potrebbero rappresentare un bivio anche per l’attuale governo in carica è un dato di fatto e la campagna elettorale – in special modo tra Centrosinistra e Centrodestra (con il Movimento 5 Stelle che viaggia a fari spenti) – ha risentito di questo fattore. Nonostante le auto-rassicurazioni di Giuseppe Conte, infatti, il sentimento popolare potrebbe portare a riflessi da non sottovalutare. Ed ecco l’elenco dei sette candidati alle prossime Regionali in Emilia-Romagna.

Stefano Bonaccini (Centrosinistra)

È il candidato del Centrosinistra e anche presidente uscente dell’Emilia-Romagna. Eletto il 23 novembre del 2013, è stato in grado di far mantenere (e in qualche caso aumentare) lo standard qualitativo della Regione che ha amministrato negli ultimi 5 anni. Stefano Bonaccini ha preferito fare una campagna elettorale senza simboli politici, puntando molto sulla memoria dei cittadini che, come sottolineano i sondaggi, non hanno disdegnato il lavoro fatto in questi anni.

Lucia Borgonzoni (Centrodestra)

La senatrice leghista è la donna che potrebbe riuscire nell’impresa di strappare la Regione rossa alla sinistra. Nella sua lunga campagna elettorale, Lucia Borgonzoni (sostenuta anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia, rimasti però ai margini del duello) è stata aiutata – e non poco – dalla costante presenza di Matteo Salvini in questi mesi. Il suo puntare sul caso Bibbiano (come con la manifestazione di giovedì 23 gennaio) potrebbe essere quel chiavistello per colorare di verde l’Emilia-Romagna, per la prima volta nella storia.

Stefano Benini (Movimento 5 Stelle)

Del candidato del Movimento 5 Stelle se ne è parlato poco e i sondaggi sembrano annunciare una (già annunciata) sconfitta. L’ennesima per i pentastellati. Simone Benini, piccolo imprenditore nel settore informatico, è stato scelto dalla piattaforma Rousseau come il nome a cui affidarsi in questo affannoso tentativo di rimonta. La sua campagna elettorale è stata fiacca a livello mediatico, ma attiva sul territorio. Anche se la gaffe di Toninelli nella sua presentazione, sicuramente, non lo aiuterà.

Marta Collot (Potere al Popolo)

Potere al Popolo ci riprova, questa volta con Marta Collot. La 26enne trevigiana, che ha scelto di vivere a Bologna durante i suoi studi tra Università e Conservatorio, è sempre stata molto attiva a livello politico-sociale, fin movimento Onda ai tempi del liceo. Ora prova la scalata alla Regione Emilia-Romagna dopo tanta gavetta.

Domenico Battaglia (Movimento Vaccini Vogliamo Verità)

Per i temi trattati da sempre – e ribaditi nella sua campagna elettorale, la figura più controversa di queste elezioni (in attesa dei risultati Emilia-Romagna) è quella di Domenico Battaglia. Convinto anti-vaccinista, è laureato in Medicina e Chirurgia (con specializzazione in Urologia). Da anni si occupa di alimentazione e benessere ed è una fonte di ispirazione per chi si è schierato contro l’obbligo dei vaccini.

Stefano Lugli (L’Altra Emilia-Romagna)

Rappresentante della lista L’Altra Emilia-Romagna, Stefano Lugli non ha mai fatto della politica la sua professione, anche se è da sempre un grande sostenitore delle idee di sinistra. Ora, però, è sceso in campo lasciando gli uffici del comune di Concordia (in provincia di Modena) sfruttando anche il suo ruolo di segretario regionale di rifondazione Comunista.

Laura Bergamini (Rifondazione Comunista)

L’ultima carta a sinistra di queste elezioni in Emilia-Romagna è rappresentata da Laura Bergamini. La 59enne, che lavora come educatrice in una asilo nido di Parma, è sostenuta dalla lista di Rifondazione Comunista. Nel suo curriculum si parla anche di attività legate al mondo del lavoro, con tanto di impegni a livello sindacale.

Risultati Emilia-Romagna

Dalle 23 di domenica 26 gennaio, si scoprirà (prima con i tanto attesi exit poll e poi con i risultati Emilia-Romagna, quelli ufficiali attraverso le proiezioni) chi tra questi sette candidati avrà la meglio e guiderà la Regione per i prossimi cinque anni.

(foto di copertina: da profili Facebook dei sette candidati alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna)