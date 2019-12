Il M5S ha scelto il suo candidato per le Regionali in Emilia-Romagna: sarà Simone Benini

Anche il Movimento 5 Stelle, con grande ritardo rispetto alle altre due forze politiche principali, ha il proprio candidato per le elezioni Regionali in Emilia Romagna che si terranno il prossimo 26 gennaio. A sceglierlo sono stati 1558 iscritti alla piattaforma Rousseau. A vincere è stato Simone Benini, già consigliere comunale pentastellato a Forlì, che ora avrà l’arduo compito di competere (anche se i risultati non dovrebbero essere esaltanti, e non per colpe sue) con Lucia Borgonzoni (Lega) e Stefano Bonaccini (Pd).

A comunicare l’esito del voto sulla Piattaforma Rousseau è stato il Blog delle Stelle. Simone Benini ha ottenuto 335 voti, precedendo (con un netto vantaggio) Monica Medici (222 preferenze) e Raffaella Gamberini (219 voti). Molto più staccati gli altri sei candidati.

Chi è Simone Benini

Sarà dunque il 49enne a rappresentare il Movimento 5 Stelle in questa complicatissima tornata elettorale. I pentastellati lo descrivono così:

Ha 49 anni ed è nato e vive a Forlì. È coniugato, con un figlio ed una figlia. È un piccolo imprenditore attivo nel campo IT, sistemista programmatore senior, esperto di sistemi informatici. È grande appassionato dei temi che sono alla base dei programmi del Movimento 5 stelle: energie rinnovabili, politiche rifiuti zero, sostenibilità ambientale applicata in ogni campo. È appassionato di apicultura ed è lui stesso apicoltore. Dal 2014 è consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Forlì, dove è stato riconfermato nel mandato a maggio di quest’anno. Durante il primo mandato è stato vice presidente della 2a Commissione Consiliare Programmazione, investimenti, urbanistica, ambiente, attività economiche.

Le sentinelle utili

Lo stesso Benini, per ringraziare tutti i votanti (e futuri elettori) della fiducia concessa, ha parlato di «Sentinelle utili». È questo il ruolo che il Movimento 5 Stelle vuole ritagliarsi in una Regione che, per il momento, vede un duello serrato tra Lega e Pd.

«Saremo le sentinelle utili dei cittadini dell’Emilia-Romagna. Siamo sicuri che solo una forte presenza del Movimento 5 Stelle nell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna metterà al centro i temi che interessano i cittadini e le sfide del futuro e non le solite lotte di potere tra partiti».

(foto di copertina: da profilo Facebook di Simone Benini)