Reuters rimuove l’agenzia di stampa russa TASS dal suo mercato dei contenuti

Reuters rimuove TASS. Reuters è l’ennesima piattaforma che banna i contenuti e la divulgazione filo-russi fatti solo di fake news. Oggi, tramite una nota interna del CEO dell’azienda ai suoi dipendenti, il portale di informazione decide di rimuovere i contenuti dell’agenzia di stampa russa TASS da quelli del suo sito.

Era il 28 febbraio quando il sito dell’agenzia russa TASS registrava un profondo down della piattaforma, mentre Anonymous ne rivendicava l’attacco hacker per tentare di fermare l’invasione di Putin in Ucraina. Il sito dell’agenzia TASS non è stato né il primo né l’unico a registrare interruzioni e disservizi a causa di attacchi informatici alla Russia durante la guerra e, infatti, numerosi altri portali d’informazione russi hanno subito grandi problemi di connessione. A causa di quell’attacco, sia dall’Italia, sia attraverso VPN puntati alla Russia, il sito della TASS non risultava in alcun modo raggiungibile.

Reuters rimuove TASS per contrastare la disinformazione che veicola la Russia

Oggi Reuters – agenzia di stampa britannica di proprietà della società di notizie e informazioni Thomson Reuters Corp. -, rimuove TASS dal suo mercato «business-to-business» per i clienti, nel bel mezzo delle numerose critiche su come l’agenzia di stampa statale russa stia raccontando la guerra in Ucraina. Attraverso una nota interna al suo staff, Matthew Keen, CEO ad interim di Reuters, ha infatti comunicato allo stesso: «riteniamo che rendere disponibili i contenuti TASS su Reuters Connect non sia in linea con i Thomson Reuters Trust Principles». I Reuters Trust Principles nascono nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, in accordo con The Newspaper Proprietors Association Limited e The Press Association Limited (all’epoca azionisti di Reuters) e impongono a Reuters e ai suoi dipendenti l’obbligo di agire sempre con integrità, indipendenza e libertà da pregiudizi.