Apple rimuove RT e Sputnik News dall’App Store

Non ci sarà nessuna app riferita a RT o a Sputnik News nell’Apple store. Questa è la decisione del colosso di Cupertino, che si è così allineato anche agli altri giganti della tecnologia. Nella giornata di ieri, ad esempio, Google aveva eliminato i canali YouTube dei due media affiliati allo stato russo per tutti i cittadini europei. La stessa cosa, adesso, viene portata avanti da Apple, che ha rimosso le applicazioni dei media al di fuori dal territorio russo. Apple blocca RT e Sputnik News per evitare la diffusione di informazione propagandistica sul conflitto russo-ucraino.

Apple blocca RT e Sputnik sull’Apple Store al di fuori della Russia

«Siamo profondamente preoccupati per l’invasione russa dell’Ucraina e siamo al fianco di tutte le persone che stanno soffrendo a causa delle violenze – si legge in una dichiarazione dell’azienda guidata da Tim Cook -. Stiamo sostenendo gli sforzi umanitari, fornendo aiuto per la crisi dei rifugiati in corso e facendo tutto il possibile per sostenere i nostri team nella regione».

La decisione di bloccare RT e Sputnik News si aggiunge ad altri provvedimenti presi da Apple nei confronti della Russia. Già dai giorni scorsi, infatti, risultava impossibile acquistare prodotti Apple per chi vive in Russia, così come erano stati limitati i pagamenti attraverso Apple Pay. Il blocco degli organi di informazione russa, da sempre accusati di essere propagandistici e quindi non attendibili dal punto di vista giornalistico, rappresenta una tendenza che si sta sviluppando sempre di più in queste ore e che misura l’influenza dei grandi colossi del tech mondiali sull’ecosistema delle notizie. Il fatto di averle veicolate per anni ha dato importanza a questi organi di informazione: adesso, però, la decisione di tornare indietro sui propri passi non fa che aumentare il livello dello scontro.