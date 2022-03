Il possibile blocco di Youtube in Russia entro la fine della prossima settimana

Le avvisaglie non sono di certo mancate, considerato anche la fine che hanno fatto gli altri social network. Dopo Facebook, Twitter e Instagram lo scorso 14 marzo, sembra essere sul punto di arrivare anche il turno di Youtube. La Russia, del resto, ha già minacciato la piattaforma di video di bloccarla se non avesse rimosso le limitazioni imposte al canale del Fondo tv e radio. Dopo le minacce di chiusura per le limitazioni ai canali affiliati allo stato ora sembra si passi ai fatti. Russia blocca Youtube: cosa ne sappiamo finora?

❗️ YouTube on the verge of blocking in Russia

An unnamed source told to Russian median agency “RIA News” that YouTube could be blocked in #Russia “by the end of next week, perhaps even today.” pic.twitter.com/vSSL39HJgV

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022