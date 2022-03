La Russia minaccia di bloccare YouTube se non rimuoverà le limitazioni al canale del Fondo tv e radio

Sembra una sfida a eliminazione. Prima è toccato a Facebook e Twitter, oggi – 14 marzo – è stata la volta di Instagram, tra qualche ora potrebbe scoccare quella di YouTube. Il Roskomnadzor ha accolto con disappunto la decisione di YouTube di bannare il canale legato all’archivio del Fondo statale per i programmi televisivi e radiofonici. Si tratta di un canale che contiene, al suo interno, diversi filmati storici che rappresentano una sorta di memoria visiva della Russia del XX secolo. Per questo motivo, il Roskomnadzor – con una nota su Telegram – ha spiegato che se Google non dovesse dare seguito alla richiesta dell’autorità garante delle comunicazioni di ripristinare la regolarità delle comunicazioni di questo tipo di canale affiliato allo stato russo, allora provvederà a prendere una drastica decisione anche nei confronti della piattaforma video YouTube, viste anche le recenti limitazioni ad altri canali collegati, in qualche modo, alle istituzioni di Mosca.

Russia minaccia YouTube di chiusura dopo l’ennesima limitazione a un canale affiliato allo stato

«Tali azioni dell’amministrazione dell’hosting video – ha comunicato l’autorità – violano fondamentalmente i principi chiave della distribuzione gratuita delle informazioni e dell’accesso illimitato ad esse. L’Ufficio ritiene inaccettabile qualsiasi restrizione in relazione a tali canali». E sempre l’autorità ha ricordato: «In totale, da aprile 2020, il Roskomnadzor ha registrato 36 casi di limitazioni di YouTube ai canali ufficiali dei media russi, a personaggi pubblici, a squadre sportive e a progetti educativi».

La decisione di YouTube di limitare il più grande archivio video sulla Russia del XX e del XXI secolo, tuttavia, ha fatto storcere il naso anche ad alcuni analisti occidentali. All’interno di questo canale, infatti, si pubblica prevalentemente materiale storico. Sul motore di ricerca russo Yandex, il fondo statale per i programmi televisivi e radiofonici ha un canale dedicato, privo delle limitazioni attualmente in vigore su YouTube. Basta scorrere la pagina per capire che i contenuti presenti al suo interno non siano altro che filmati di natura storica, che descrivono fasi di passaggio del Novecento russo e che mettono in evidenza antiche tradizioni del Paese. L’archivio, sebbene affiliato allo stato, ha una natura documentaristica. La limitazione al canale YouTube del fondo, insomma, non sembra essere dettata da motivazioni politiche collegate all’attuale invasione dell’Ucraina da parte della Russia.