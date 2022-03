Instagram: “Il blocco in Russia da lunedì 14 marzo è sbagliato”

“Lunedì Instagram sarà bloccato in Russia. Questa decisione taglierà” i rapporti di 80 milioni di persone in Russia e con il resto del mondo, considerato che circa l'”80% delle persone in Russia seguono un account Instagram fuori dal paese. Questo è sbagliato”. Lo ha scritto su Twitter Adam Mosseri, il numero uno di Instagram. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022