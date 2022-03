Gli influencer russi che chiedono ai follower di migrare su altri canali

L’ultima, importantissima mossa fatta a livello social nel conflitto tra Ucraina e Russia è la limitazione di Instagram da parte della Russia. La decisione del regolatore russo dei media arriva in risposta alla decisione di Meta – azienda che possiede Facebook – di postare contenuti che incitino all’odio contro l’esercito russo, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko. Sono tanti i russi che, avendo appreso la notizia, stanno scegliendo di lasciare la piattaforma – un esempio, l’Ufficio del procuratore generale russo che ha cancellato il proprio account -. In questa delicata situazione gli influencer russi Instagram – tra cui troviamo sicuramente quelli che con Instagram monetizzano – stanno caricando post e stories per indirizzare i propri follower su altre piattaforme dove possano continuare a seguirli.

I messaggi degli influencer russi Instagram ai follower

Abbiamo provato a dare un’occhiata ai profili dei maggiori influencer russi e, effettivamente, sta iniziando la fuga dal social linkando tutti gli altri social e le piattaforme dove poter continuare a seguirli. Abbiamo visto il profilo di Olga Buzova, influencer da oltre 23 milioni di follower e conduttrice del programma televisivo Dom-2 che sta invitando tutti i suoi follower a seguirla su VK: «La mia pagina VK – ha scritto nelle storie – iscriviti presto per non perdermi».

Anche Pavel Volya – con oltre 13 milioni di follower – ha scelto di informare gli utenti di quanto sta accadendo sia tramite post che tramite stories. L’insegnante di lingua russa , diventato famoso anche per aver partecipato al gioco per studenti KVN, è salito anche sul palco di Comedy Club. L’influencer reindirizza tutti i suoi follower tramite VK e Telegram: «Rimanete in contatto via VK e Telegram. I link sono nelle Storie e nell’intestazione del profilo», si legge nel suo post, e nelle storie sono presenti tutti i link e i QR Code per arrivare facilmente ai suoi profili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

Anche Egor Kreed – artista di grande successo – ha scelto le storie per parlare della situazione. In quella che vedete sotto, in cui traspare lo sgomento per quello che sta succedendo, si legge: «Lasciate perdere le domande…In cinque ore, l’insta…sta per essere chiuso… che è una cazzata. Il mio Telegram e questo Andate tutti lì subito!!!! Non voglio perdermi con voi».

Insomma, la corsa fuori da Instagram è ufficialmente iniziata per gli influencer russi e – considerato che dovrebbero passare 48 ore prima che il ban diventi effettivo – probabilmente moltissimi utenti russi si riverseranno su Telegram e VK facendo ottenere a Putin quello che vuole: punire l’occidente e tenere i russi in Russia anche quando si tratta di social il più possibile.