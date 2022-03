Perfino DuckDuckGo “limita” la disinformazione russa. Come l’hanno presa gli utenti?

Dopo le piattaforme social, anche DuckDuckGo, motore di ricerca fondato nel 2008 da Gabriel Weinberg, CEO dello stesso, ha deciso di limitare la propaganda filo-russa e la diffusione di «fake news». Secondo Weinberg, la piattaforma avrebbe «declassato» nella barra dei risultati di ricerca tutti i siti «associati alla disinformazione russa». Anche DuckDuckGo dà, quindi, il suo contributo e limita la disinformazione russa.

Putin non desiste e ora anche DuckDuckGo interviene contro di lui. Weinberg, a sostegno del popolo ucraino, utilizzando l’hashtag StandWithUkraine️, dichiara sul suo profilo Twitter: «come tanti altri, sono disgustato dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla gigantesca crisi umanitaria che continua ad innescare» e rivela le azioni intraprese piattaforma per implementare gli aggiornamenti di ricerca «che declassano i siti associati alla disinformazione russa» cercando, così, di limitare la diffusione di fake news sulla guerra russo-ucraina.

Like so many others I am sickened by Russia’s invasion of Ukraine and the gigantic humanitarian crisis it continues to create. #StandWithUkraine️

At DuckDuckGo, we’ve been rolling out search updates that down-rank sites associated with Russian disinformation.

— Gabriel Weinberg (@yegg) March 10, 2022