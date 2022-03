No, il video non mostra soldati ucraini che uccidono civili in Cecenia

Ennesimo video fake sulla situazione in Ucraina. Il video che circola in rete, infatti, e che viene spacciato da alcuni utenti come prova della crudeltà degli ucraini a giustificazione dell’invasione di Putin, non è reale o, meglio, è tratto da «The Search», pellicola drammatica del 2014 del regista francese Michel Hazanavicius sull’invasione della Cecenia da parte dei russi nel 1999. Ancora una volta, fioriscono i tentativi di diffondere fake news e di giustificare una guerra che giustificazione non ha.

Video fake Ucraina: non è vero che mostra militari ucraini nell’atto di uccidere civili ceceni

Pochi giorni fa, tramite i social media, veniva diffuso l’ennesimo video fasullo circa la situazione reale in Ucraina. Il motivo è sempre lo stesso: tentare di giustificare l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin. Il video, secondo l’utente che l’ha diffuso e parimenti secondo quelli che l’hanno ricondiviso, mostrerebbe militari ucraini mentre uccidono spietatamente civili in Cecenia. Il post pubblicato, infatti, sostiene che: «questo è ciò che ha fatto l’esercito ucraino quando è entrato in Cecenia e ha giustiziato un vecchio che stava recitando una Surat Fatihah e oggi stanno ripagando i loro crimini. Allora la Russia era con loro ora dalla parte della Cecenia. Un amico ha inviato, se qualcuno ha una versione diversa per favore condividi».

Peccato che il video spacciato per vero non sia assolutamente tale, in quanto tratto dalla scena di una pellicola cinematografica. Il film in questione è «The Search» del regista francese Michel Hazanavicius sull’invasione russa della Cecenia nel 1999. Inoltre, i soldati che si vedono nella scena interpretano soldati russi e non ucraini, che all’inizio della seconda guerra cecena – tra il 1999 e il 2009 – uccisero moltissimi civili ceceni poiché la Federazione russa voleva ottenere nuovamente il controllo dei territori conquistati dai separatisti ceceni. Che l’immagine sopra provenga dal film del 2014 «The Search» si vede aprendo la clip al minuto 3:50.