Twitter rimuove 75 mila account che facevano disinformazione sulla guerra

Twitter, tramite il suo blog, fornisce dati relativi alla procedura in atto contro la disinformazione in Ucraina. L’ultimo aggiornamento è relativo a contenuti e account fake che trattavano questi temi in maniera fuorviante eliminati: si tratta di 50 mila contenuti falsi e 75 mila account che agivano diffondendo notizie ingannevoli. Gli account rimossi nell’ambito dei provvedimenti atti a rendere più sano e autentico il dibattito sull’Ucraina sono stati presi come target per “comportamento non autentico” e spam. Twitter contro disinformazione Ucraina, quindi, procede per step che vengono condivisi con gli utenti.

LEGGI ANCHE >>> Come il governo russo sta usando una scappatoia di Twitter per diffondere la disinformazione

Gli ultimi provvedimenti Twitter contro disinformazione Ucraina

Nei 75 mila account fake rimossi sono compresi gli utenti che facevano propaganda di guerra e quelli che sono stati riscontrati come associati all’hashtag andato virale lo scorso mese #IStandWithPutin. L’hashtag ha veicolato una campagna coordinata che ha toccato anche l’Italia – dove è stato tradotto con il corrispettivo #IoStoConPutin -. A partire dal 28 febbraio Twitter ha etichettato 61 mila post unici che contenevano link e collegamenti a media di stato russo e ai loro contenuti propagandistici.

Twitter ha provato a circoscrivere questa campagna tramite un’attività di ricerca mirata, riconducendo la diffusione di post virali a una gamma ampia di attori che hanno iniziato a far circolare filmati di conflitti vecchi facendo credere che si trattasse di materiale riconducibile al conflitto scoppiato da poco. Oltre a questo, sono state individuate anche finte raccolte fondi a favore del popolo ucraino: il denaro degli utenti che cadevano preda della truffa finiva direttamente nelle tasche dei cyber criminali.

Per i media gestiti dallo stato – in primis RT e Sputnik – è scattato prima l’oscuramente e poi i contenuti sono tornati disponibili abbinati all’etichetta chiarificante “media gestiti da uno Stato”. A partire da questi provvedimenti, spiega la piattaforma, la portata di questi tweet è stata ridotta del 30%. L’ultimo caso virtuoso citato da Twitter riguarda il video deep fake di Zelensky – smentito dal presidente dell’Ucraina stesso – che ha raccolto 114 mila visualizzazioni prima di essere rimosso sia da Twitter che da Facebook.