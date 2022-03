Il video in cui Zelensky invita gli ucraini a deporre le armi è un deep fake

Il video deepfake di Zelensky si sta diffondendo in rete ma il presidente dell'Ucraina ha già chiarito che non è reale

A parlare della questione e – tra gli altri sui social – a pubblicare la replica del leader ucraino al video deepfake Zelensky è Hanna Liubakova, giornalista bielorussa di Minsk. Facendo un giro su Twitter sono molti i profili che stanno rilanciando un video che effettivamente – come fanno notare in tanti – risulta essere fatto abbastanza male. Il primo dettaglio innaturale che salta all’occhio è la differenza tra collo e testa del leader. Andando avanti nella visione, anche il modo in cui la testa si muove rispetto al resto del collo risulta essere – nel complesso – artefatto.

Проти кого ми воюємо? Ці каліки навіть діпфейк не спромоглися нормальний зробити…. боже))) pic.twitter.com/RqAj0qLuSO — йди на хуй (@_delanay) March 16, 2022



Video deepfake Zelensky, la smentita del presidente ucraino

#Ukraine Hackers published a deep fake of @ZelenskyyUa urging citizens to lay down their arms. He responded immediately:

“If I can offer someone to lay down their arms, it’s the Russian military.Go home.Because we’re home. We are defending our land, our children & our families.” pic.twitter.com/TiICf3Z5Te — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 16, 2022

Per smentire la questione è sceso in campo Zelensky stesso, come si vede nel video di 30 secondi ppubblicato e tradotto dalla giornalista bielorussa Liubakova: «#Ucraina Gli hacker hanno pubblicato un deep fake di @ZelenskyyUa che esorta i cittadini a deporre le armi. Ha risposto subito: «Se posso offrire a qualcuno di deporre le armi, quello è l’esercito russo. Andate a casa voi. Perché noi siamo a casa. Stiamo difendendo la nostra terra, i nostri bambini e le nostre famiglie».

Ecco uno degli ultimi frutti (tra quelli mal riusciti) della propaganda che punta – tramite video, foto, racconti artefatti che vengono fatti girar in rete – a far credere alle persone che cosa mai accadute siano la realtà. La risposta di Zelensky è stata pronta e rapida proprio per fermare la diffusione di una notizia del genere che, per gli ucraini che ormai da ventuno giorni si difendono e resistono ai russi aspettando i messaggi del loro presidente, farebbe la differenza.