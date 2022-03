Non è vero che un trattore ucraino ha trainato un jet militare russo

La mitizzazione degli eventi fa parte delle dinamiche dialettiche della guerra. E mentre in tutte le città ucraina continuano le esplosioni, le devastazioni e le lunghe scie di sangue, sui social imperversano narrazioni quasi mitologiche delle imprese di presunti contadini che reagiscono all’aggressione russa nei modi più “originali” possibili. In particolare, negli ultimi giorni è stata diffusa un’immagine di un trattore che traina un jet russo. La foto – probabilmente nata come la classica operazione di trollaggio – è stata condivisa più volte su Twitter e Facebook. Ma non è stata scattata in Ucraina e non è affatto recente.

Una bufala partorita all’estero e che ha trovato terreno fecondo anche su molti profili social in Italia, con uguale narrazione. E, per questo motivo, troviamo condivisioni multiple che lanciano quella immagine del trattore traina jet russo con le stesse parole.

«Un contadino ucraino ha catturato un jet militare russo», recita la didascalia social che ha accompagnato questa fake news (figlia di una decontestualizzazione dell’immagine) che sta circolando su moltissime piattaforme e condivisa a livello internazionale.

Trattore traina jet russo, ma la foto è del 2011 in Croazia

Perché è una bufala? Non tanto la foto – si tratta di uno scatto reale -, ma la sua valenza storica. Facendo una ricerca con Google immagini, infatti, si viene rimandati a un articolo datato maggio del 2011. Quel trattore sta trainando veramente un jet, ma non sullo sfondo non c’è una cittadina ucraina e quel velivolo non è uno di quelli inviati dal Cremlino. Quel mezzo agricolo sta trascinando un MIG-21 in un quartiere della città di Zagabria (in Croazia), in occasione delle celebrazioni per il 20esimo anniversario delle forze armate del Paese. Insomma, sulla scia della mitizzazione dei contadini ucraini (che in altri casi hanno veramente utilizzato trattori per trascinare carri armati lasciati vacanti dai militari russi), si è diffusa questa fake news.