L'interrogazione chiedeva conto degli aiuti all'Ucraina e delle sanzioni in determinati ambiti (come quello sportivo) alla Russia

No, le olimpiadi 2018 non furono a Pyongyang come hanno scritto alcuni senatori ex M5S

Interrogazione parlamentare degli ex del Movimento 5 Stelle, attualmente nel gruppo misto a Palazzo Madama. Si chiede conto degli aiuti inviati all’Ucraina, delle sanzioni comminate alla Russia in ambito sportivo (ad esempio, la partecipazione degli atleti russi alle paralimpiadi di Pechino 2022), dello stato d’emergenza e del non allargamento della NATO all’Europa dell’est. Nel bel mezzo di questa interrogazione in senato, spunta una vera e propria fake news. I senatori (la prima firma dell’interrogazione è di Elio Lannutti, ma hanno presentato il documento anche gli altri senatori Morra, Giannuzzi, Lezzi, Angrisani, Crucioli, Granato, Mantero, Moronese, Abate, Botto) sostengono che: «l’intero consesso sportivo mondiale partecipò nel 2018 alle olimpiadi di Pyongyang, proprio nel periodo in cui la Corea del Nord era stata accusata da tutti gli organismi internazionali di violare i diritti umani e di voler scatenare una guerra globale grazie agli esperimenti nucleari che stava conducendo».

Olimpiadi Pyongyang, la fake news nell’interrogazione al senato degli ex M5S

Il testo dell’interrogazione è ancora consultabile sul sito del Senato. Si tratta di una bufala perché non ci sono mai state delle olimpiadi invernali in Corea del Nord. La sede dei giochi olimpici invernali del 2018 – infatti – era la città di PyeongChang in Corea del Sud. Un errore imperdonabile, che non può comparire in un documento ufficiale e in uno degli atti in potere dei nostri parlamentari – quello cioè di interrogare il governo sulla propria attività e sulle scelte realizzate.

La diffusione della notizia che l’intera comunità internazionale abbia partecipato a delle olimpiadi in Corea del Nord oltre a essere pericolosa rappresenta anche uno strano caso di rimozione di eventi recenti: stiamo parlando di un evento sportivo che si è concretizzato soltanto 4 anni fa. Possibile che anche su fatti di storia contemporanea ci sia questa confusione? E che dire, a questo punto, della lettura geopolitica del conflitto in Ucraina per cui sarebbe necessario conoscere cosa è successo negli ultimi decenni?