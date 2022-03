Sta per nascere Rossgram, un nuovo Instagram in Russia

Se non li puoi battere, fai come loro. Si potrebbe modificare così il vecchio adagio per presentare Rossgram, un social network che si annuncia del tutto simile a Instagram (anche nella forma e nell’iconografia) e che dovrebbe sostituire, a partire dal prossimo 28 marzo 2022, il social network di proprietà di Meta. Almeno sul territorio russo. La piattaforma sarà lanciata dall’imprenditore digitale Alexander Zobov, che dice di essere stato compagno di classe di Pavel Durov, fondatore di VK e attuale proprietario di Telegram.

Rossgram, l’alternativa a Instagram che sta per nascere in Russia

Il blocco di Instagram in Russia è diventato effettivo dopo che Meta aveva fatto sapere (in seguito a una scoperta di Reuters) che alcuni messaggi d’odio sarebbero stati consentiti dai suoi moderatori nei confronti dell’esercito russo e da tutti i russi pro invasione dell’Ucraina. In seguito a queste evidenze, l’ambasciata russa negli Stati Uniti aveva chiesto al governo di Washington di fermare le attività definite estremiste dell’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg. Il passo successivo è stato quello di chiudere Instagram a partire dal 14 marzo: l’autorità garante delle comunicazioni in Russia, il Roskomnadzor, aveva annunciato prima delle limitazioni per il social network, poi la definitiva chiusura della piattaforma. Scatenando un attivismo insolito da parte di influencer russi che, disperati per le potenziali occasioni di monetizzazione che avrebbero persi, si erano subito dati da fare per chiedere ai propri followers di seguirli su altre piattaforme.

Rossgram potrebbe essere una di queste. L’iniziale del social network presenta quasi gli stessi colori delle icone di Instagram, si permetterà la monetizzazione di alcuni contenuti e le funzionalità saranno – almeno rispetto alle prime indicazioni fornite da quando il progetto è diventato pubblico – del tutto simili a quelle di Instagram stesso. Il progetto verrà lanciato online, ufficialmente, il 28 marzo, ma sarà disponibile a piena funzionalità per tutta l’utenza a partire dal mese di aprile.

Una risposta interna, dunque, al blocco del social network. Difficile che il progetto sia stato messo in piedi soltanto negli ultimi giorni, sfruttando il blocco russo a Instagram. Possibile, invece, che l’idea fosse in cantiere da qualche tempo e che l’occasione offerta dal Roskomnadzor sia stata il momento ideale per presentare il progetto, che è già noto come quello del “social network del compagno di scuola di Durov”.