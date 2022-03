Perché state vedendo ovunque le foto dell’estate 2021 tra le IG Stories delle persone che seguite?

Nelle ultime 24 ore oltre 500 mila persone stanno usando la funzionalità di Instagram "Add Yours" per mostrare una foto dell'estate 2021, perché - continua il titolo dello sticker - «chi non la droppa avrà un estate orribile». Ma com'è possibile che la funzionalità stia attirando l'attenzione soltanto adesso?

Le ultime tre settimane sono state – per il mondo intero – tra le pagine più tragiche degli ultimi anni. Ma mentre a non troppi chilometri dall’Italia si sta ancora svolgendo un conflitto in cui perdono la vita centinaia di esseri umani, gran parte degli utenti social ha già smesso di condividere rimandi al conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime 24 ore, infatti, la home di migliaia di utenti che utilizzano giornalmente Instagram si è riempita di Instagram Stories ritraenti foto dell’estate 2021 con lo sticker «Add Yours». Ma cosa sappiamo di questa funzionalità? E com’è possibile che abbia attirato l’attenzione soltanto adesso nonostante sia stata lanciata lo scorso novembre?

Add yours: «Foto estate 2021, chi non la droppa avrà un estate orribile»

Add Yours è lo sticker di Instagram che l’azienda Meta ha lanciato lo scorso novembre. La funzionalità consente agli utenti di aggiungere lo sticker nelle proprie Stories, di dargli una personale titolazione e di permettere al resto degli utenti di aggiungere a loro volta contenuti in linea con il titolo scelto, creando in questo modo una catena potenzialmente infinita di Stories monotematiche. Da quando lo sticker è stato lanciato, i pochi utenti che l’hanno utilizzato lo hanno titolato – per esempio – con «Serie TV preferita», inserendo una foto del pc o della televisione in cui appare una scena o il titolo di una serie. Visualizzando questa story, un secondo utente può cliccare su ‘Add Yours’ e aggiungere una foto della sua serie TV preferita, allargando la platea ai suoi utenti. E così via.

L’argomento attira la nostra attenzione, però, nel momento in cui – a più di quattro mesi dal lancio – una funzionalità finora di nicchia e di secondo livello rispetto, per esempio, al Sondaggio o al Fammi una domanda, diventa improvvisamente centrale e chiunque sembra voler mostrare a tutti i costi una foto della propria estate 2021. Un po’ per scaramanzia (visto il rimando – nel titolo – ad una prossima estate orribile), un po’ perché «se lo fanno tutti, perché non posso farlo anch’io?».

Droppare una foto su Instagram: tra neologismi e privacy

L’Add Yours e la discussione sul tema fin qui portata avanti aprono la strada a mille altri collegamenti, in un’apoteosi di transmedialità in cui è veramente difficile venirne a capo se non si vive dall’interno, cioè se non si seguono i diversi passaggi – anche linguistici – che caratterizzano la nostra vita online. Infatti, già leggendo il titolo dello sticker, attribuito dal primo utente in assoluto che l’ha creato, si può notare il verbo droppare, che già nel 2018 aveva attirato l’attenzione dell’Accademia della Crusca per quanto riguarda il gergo dei giochi di ruolo online.

Lo sticker in queste ultime ore ha raggiunto quota 514 mila utilizzi, cioè 514 mila foto scattate durante l’estate 2021. Questo vuol dire che le 514 mila persone che lo hanno utilizzato hanno totale contezza del significato del termine e non si sono nemmeno chiesti cosa volesse dire prima di droppare la loro foto. Così come non si sono interrogati su tutti i dispositivi in cui sarebbe comparso il loro scatto senza il loro consenso. Infatti, chiunque con un profilo pubblico abbia aderito all’Add Yours, è finito con la sua story in questo thread di foto estive riguardanti persone del tutto estranee tra loro.

Se però da una parte questo è l’obiettivo principale della funzionalità di Instagram, cioè mettere in connessione persone accomunate da un tema comune, d’altra parte è inverosimile che ci sia qualcuno che guardi 514 mila foto dell’estate 2021. E in quest’ottica, la motivazione principale degli scatti estivi sembra piuttosto risalire, come detto precedentemente, alla scaramanzia o alla volontà di dropparla perché «tanto la stanno droppando tutti», che – più o meno – è la ragione del 90% delle nostre azioni nei social.