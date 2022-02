Dei like storie Instagram si è parlato per diversi mesi e ora Adam Mosseri ha spiegato tutto quello che serve sapere sulla nuova funzione

Like storie Instagram: come funzionano e in che modo compaiono nell’interfaccia

Arriva una gradita aggiunta alle possibilità su Instagram della quale si parlava già lo scorso anno: i like storie Instagram. Lo ha annunciato ufficialmente Instagram stesso, parlando della nuova funzione Private Story Likes. A farlo notare è stato anche Alessandro Paluzzi – noto per anticipare le uscite del social, che ha anche pubblicato un’immagine di come dovrebbe apparire la nuova funzione quando andremo per commentare o condividere la storia alla quale vogliamo mettere like.

#Instagram has officially announced the Private Story Likes feature 🥳 Tweeted 176 days before the official announcement 😇https://t.co/pNuS1YJt55 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 14, 2022



Come funzionano i like storie Instagram annunciati da Mosseri

L’annuncio è stato dato ufficialmente nel giorno di San Valentino tramite video da Adam Mosseri – l’aggancio, come nel caso degli audio di 30 minuti di Messegner, è stato l’amore -: «A partire da oggi è possibile inviare un po’ di amore lasciando un like alle storie senza inviare DM. I “mi piace” alle storie sono privati e non hanno conteggi. Appaiono come cuori accanto alle foto delle persone nel tuo foglio di visualizzazione delle storie», si legge nel copy che lancia il video.

Come comparirà la possibilità di mettere like alle storie? «Tra il baloon di invio messaggio e l’aeroplanino di carta ci sarà un cuore – spiega Mosseri – e facendo tap su di esso si invierà un like alla storia della persona». A differenza di quello che accade ora – ovvero che qualsiasi reazione o messaggio finisce direttamente nei DM, andando a riempire la casella postale della persona – i likes compariranno come compaiono le visualizzazioni. Lo scopo è quello di permettere alle persone di mettere like senza intasare la propria e l’altrui casella di direct.

«L’idea è quella di permettere alle persone di esprimere maggiore supporto le une per le altre – afferma Mosseri nel video di lancio dei mi piace alle storie Instagram – ma anche quella di ripulire un po’ la casella di DM». Si tratta di un ulteriore passo verso una maggiore centralità dei DM per Instagram, che ha deciso di rendere l’interazione privata tra le persone una parte più importante dell’esperienza sul social. Si tratta di un cambiamento piccolo che, però, andrà a impattare in maniera rilevante per tutte quelle persone che non amano avere la casella dei messaggi piena per il solo fatto di lasciare o ricevere reactions alle stories senza poi sfociare, effettivamente, in una conversazione.