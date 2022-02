Meta sceglie il giorno di San Valentino per farvi sapere che ora potete mandare vocali di 30 minuti su Messenger

A partire da oggi su Meta non ci sarà più il limite di 60 secondi per i messaggi vocali ma, chi lo vorrà, potrà inviare audio fino a 30 minuti

La notizia dei vocali di 30 minuti Messenger arriva nel giorno di San Valentino con un copy dedicato sui canali social ufficiali di Meta Italia: «Perché limitare il vostro messaggio d’amore a 60 secondi? – si legge sulla pagina Facebook di Meta Italia – Messenger ha aumentato la durata delle registrazioni vocali a 30 minuti, così potrete esprimervi al meglio e senza interruzioni. Buon San Valentino! 🥰».

Il post, che è stato pubblicato un’ora fa, sta facendo il pieno di interazioni e la maggior parte – come prevedibile, vista non solo la nuova possibilità ma anche il copy scelto per informare gli utenti – sono battute sul fatto che di questa nuova possibilità non ce ne fosse proprio bisogno.

Quei vocali di 30 minuti su Messenger di cui in molti non sentivano proprio la necessità



A partire da oggi, quindi, chi utilizza Messenger per inviare i vocali non si troverà più a dover rispettare quel limite di 60 secondi che in alcuni casi può risultare limitante. La regola che finora è stata uguale su Instagram e Messegner cambia, quindi, per tutti quelli che sono abituati a chattare con Messenger e che ora non avranno più limiti per i vocali.

Verosimilmente – viste reazioni, commenti e condivisioni – Meta ha scelto di dare questa notizia oggi per garantirsi visibilità e diffusione. Basta guardare il dato delle ricondivisioni che, in un paio d’ore, ha superato abbondantemente il centinaio. Scorrendo la bacheca si vede come gli ultimi post navighino su numeri ben lontani da questi. Nei commenti le battute si sprecano tra chi sai chiede «Dovrebbe essere una buona notizia?», chi afferma che «Un vocale di 30 minuti non lo ascolterei neanche fosse di Johnny Depp 😂» e chi fa ironia sulla scelta: «Un ottimo motivo per disinstallare Messenger. Marketing impeccabile! ❤️».