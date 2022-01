A breve si potranno ascoltare i vocali di WhatsApp anche fuori dalla chat

Da quando è stata introdotta la novità dei messaggi vocali, tantissime persone hanno iniziato a utilizzarla sull’app più diffusa di messaggistica istantanea. Sembra passata un’Era geologica, visto che questa dinamica è diventata sempre più preminente, andando quasi a schiacciare verso il baso l’utilizzo della forma testuale della chat. E di novità ne sono state inserite tante: l’ultima, ma solo in ordine temporale, permette agli utenti di riascoltarsi prima di inviare il proprio messaggio vocale. E a breve arriverà anche un nuovo aggiornamento con l’introduzione di un player per gli audio WhatsApp.

LEGGI ANCHE > WhatsApp potrebbe permettere agli admin di cancellare i messaggi di chiunque nelle chat di gruppo

Di cosa stiamo parlando? Ce lo spiega il portale WABetaInfo che raccoglie, da sempre, tutte le novità inviate ai beta-tester che hanno l’opportunità di testare sui propri dispositivi mobile, prima che venga messo in circolazione l’aggiornamento, tutte le novità (potendo dare feedback positivi o negativi sulle funzionalità). In uno dei recenti update in fase Beta, infatti, è stato inserito un player che ha due funzioni: la prima, quella che già conosciamo, mostra il minutaggio esatto dell’audio WhatsApp che stiamo ascoltando; la seconda, invece, permette di poter continuare ad ascoltare quel messaggio vocale anche sei si esce fuori dalla pagina della chat della persona che ci ha inviato quell’audio.

Audio WhatsApp si potranno ascoltare anche fuori dalla chat

Per il momento, come sottolinea WABetainfo, questa versione Beta del nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica istantanea è stata inviata solamente a chi è in possesso – tra i Beta-tester – di un dispositivo iOS (quindi iPhone), mentre ancora non si sa nulla per quel che riguarda i dispositivi Android. Ovviamente, come spesso capita, a breve questa novità potrebbe essere estesa, prima della messa online. Un aggiornamento che consentirebbe di poter continuare a utilizzare l’applicazione (perché, ovviamente, una volta che si esce dalla app il player non dovrebbe proseguire il suo funzionamento in background), magari entrando in altre pagine chat, senza dover rimanere all’interno della chat stessa. Questo consentirebbe, per esempio, di non dover – anche in caso di errore – riavviare la traccia audio qualora si uscisse dalla pagina chat del contatto che ce l’ha inviata. Ancora non si conosce, però, la data dell’arrivo di questo aggiornamento.