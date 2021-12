Potrebbe essere la soluzione per moderare, in maniera drastica ma definitiva, alcune discussioni che – continuamente – degenerano nelle chat di gruppo, soprattutto quelle più numerose. Stando a quanto riportato da alcuni leaks pubblicati da utenti di Twitter che si occupano di sviluppo di app, WhatsApp – il servizio di messaggistica di Meta – potrebbe permettere agli admin delle chat di cancellare i messaggi scritti da qualsiasi utente. Stando alle schermate che sono state pubblicate su Twitter, la funzionalità dovrebbe prevedere anche la possibilità – nel caso di compresenza di più amministratori – di indicare il nominativo dell’admin che ha effettuato l’azione.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.1.1: what’s new?

WhatsApp is working on the ability to delete any message in groups for everyone if you’re a group admin, in a future update! 🤯https://t.co/oI7fUiJiI3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 13, 2021