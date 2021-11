Arriva lo strumento per creare gli sticker personalizzati su Whatsapp Web e Desktop

Si tratta di uno strumento per creare sticker che permette di ritagliare uno sfondo e di aggiungere altri ornamenti come, ad esempio, le emoji. Creare sticker su Whatsapp Web diventa più semplice dopo l’ultimo aggiornamento della versione web di Whatsapp: si tratta di un built-in Sticker Maker personalizzato che permette di trasformare le immagini dal computer in adesivi da inviare direttamente tramite le chat. Ma come funziona questo strumento per creare sticker super personalizzati?

LEGGI ANCHE >>> Stanno per arrivare le “reactions” anche su Whatsapp

Sticker su Whatsapp Web: come creare adesivi super personalizzati

Per accedere al creatore di adesivi integrato in Whatsapp Web occorre cliccare sulla solita icona graffetta – quella che permette di inserire gli allegati – andando a selezionare l’icona Sticker. Una volta avuto accesso agli sticker già esistenti è sufficiente cliccare su “Crea” e caricare l’immagine. Oltre che su Whatsapp Web la novità dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana anche per le applicazioni Whatsapp Desktop.

Una volta caricata l’immagine al centro dello sticker che si vuole creare si può procedere in diversi modi, partendo dall’eliminazione sfondo. Oltre allo sfondo è possibile tagliare le immagini – pur non potendo operare un taglio diverso da quello quadrato -. Agli adesivi che partono da un’immagine caricata dal pc si possono aggiungere anche emoji, testo e altri adesivi.

La vera novità – come segnala anche The Verge – non è la possibilità di creare adesivi super personalizzati e ad hoc a seconda dei casi. Già da diverso tempo, infatti, sono disponibili sia per iOS che per Android una serie di applicazioni esterne per dare sfogo alla propria creatività in questo senso. Mai prima d’ora, però, era stato possibile avere la comodità dello strumento a portata di click nelle versioni Desktop e Web di Whatsapp. Plus ulteriore? Poter modificare le immagini con la precisione chirurgica della freccetta del mouse.