Stanno per arrivare le “reactions” anche su Whatsapp

Rabbia, stupore, divertimento, sorpresa, amore e il classico “mi piace”. Tutti coloro i quali hanno un profilo social (su una delle piattaforme del gruppo Meta) ha imparato a conoscere, nel corso degli anni, il concetto di “reazione”. Tutto è partito, ovviamente, da Facebook che per primo ha sdoganato questo concetto alla base di molte risposte a post e commenti. E se, per il momento, Instagram sembra rimanere fermo al concetto di “cuore” senza introdurre altre possibilità di risposta (se non quelle in forma testuale da digitazione), ora le reactions sono pronte a sbarcare anche su Whatsapp.

A svelare i piani futuri – già in cantiere – per portare le reactions su Whatsapp è stato il portale WABetainfo che ha scandagliato all’interno dell’ultima versione “beta” di uno dei prossimi aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica istantanea del gruppo Meta. Si fa riferimento, in particolare, all’update (su Android, per il momento esclusivo per chi si è iscritto al servizio Beta che serve a “sperimentare” le novità future e futuribili) della versione denominata “2.21.24.8”.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.24.8: what’s new? WhatsApp is working on a way to manage reaction notifications in chats and groups, planned to be released in a future update.https://t.co/O05e5piXyz — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 19, 2021

Reactions su Whatsapp, avviata la fase di beta-test

Ovviamente si tratta di un qualcosa che ancora non funziona. Ma i beta-tester sono andati a scorgere all’interno delle impostazioni questa nuova funzionalità. Entrando nel menù e arrivando fino alla sezione “notifiche” appare l’opzione “Reaction Notifications“. E viene spiegato: «Mostra le notifiche per le reactions ricevute a un messaggio che hai inviato». Tutto ciò fa presupporre che nei prossimi aggiornamenti di Whatsapp ci sarà l’introduzione – seguendo lo stile Facebook Messenger e della “concorrente” app Signal – delle reazioni.