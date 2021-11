Su Whatsapp arriva la possibilità di selezionare gli utenti a cui nascondere l’ultimo accesso

Chi utilizza l’app da anni ha visto la questione ultimo accesso Whatsapp cambiare in ogni modo: da visibile per tutti a invisibile per tutti passando per niente accesso ma spunta blu visualizzabile. Tutti avranno pensato, almeno una volta, che sarebbe bello poter scegliere a chi far vedere e a chi non far vedere l’ultimo accesso. Detto, fatto: l’ultima versione beta di Whatsapp comprende questa funzionalità.

Come tutte le novità presentate nella versione Beta delle applicazioni, non è detto che l’accesso selettivo su Whatsapp venga reso disponibile per tutti gli utenti nel mondo. Indubbiamente si tratta di una novità che la piattaforma di Meta farà bene a rendere disponibile, soprattutto considerato che uno dei suoi concorrenti più accaniti (Telegram) permette di farlo già da un po’ di tempo.

Ultimo accesso Whatsapp selettivo

L’ultimo aggiornamento Whatsapp beta ha reso possibile selezionare le persone che visualizzano l’ultimo accesso e quelle che, invece, non possono vederlo. Si tratta di una possibilità chiesta da moltissimi utenti già da tempo per fare una differenziazione tra quei contatti pressanti che controllano sempre l’ultimo accesso di coloro che devono rispondere – dai capi/colleghi alle persone che uno frequenta nella vita privata -.

Più controllo agli utenti

La società ex Facebook, ora Meta, ha cambiato direzione dopo tutte le problematiche emerse nell’ultimo periodo. La privacy è un punto cruciale e ogni utente deve avere la possibilità massima di disporre delle proprie informazioni e dei proprio dati come meglio crede. Come accedere all’ultimo accesso selettivo? Wabetainfo ha anticipato che nella versione beta 2.21.33.14 di WhatsApp bisogna accedere alle Impostazioni, selezionare Account e Privacy. A quel punto, selezionando in Ultimo accesso, comparirà l’opzione “I miei contatto eccetto…”. A questo punto tutti gli utenti Whatsapp del mondo si rimane in attesa di una comunicazione ufficiale di Whatsapp in merito alla questione.