Cosa sono le Comuntà Whatsapp e come funzioneranno

Quella delle Comunità Whatsapp è una funzione ancora in fase di sviluppo e della quale si sa ancora poco ma che, sempre più, viene indicata da esperti come uno tra i miglioramenti prossimo che l’app di messaggistica metterà in campo nell’eterna lotta con le sue concorrenti. Dal momento in cui con il down prolungato di sette ore dello scorso mese Telegram ha guadagnato ben 70 milioni di utenti, il team di sviluppatori Whatsapp è a lavoro per migliorare il servizio oltre che tramite la risoluzione dei bug anche grazie a questa nuova funzione.

LEGGI ANCHE >>> I modelli di smartphone obsoleti per WhatsApp (ma l’elenco dei 53 telefoni non è del tutto corretto)

Comunità Whatsapp: cosa sappiamo finora e come funzioneranno

Si tratterà di un nuovo livello di chat in cui gli admin dei gruppi avranno maggiore controllo e potranno, sostanzialmente, raggruppare gruppi. Si tratterà di gruppi che uniscono gruppi, in sostanza, ovvero luoghi che rimangono comunque privati – a differenza, per esempio, dei canali Telegram – ma che danno la possibilità di unire altri gruppi preesistenti. Un esempio concreto può essere fatto pensando a una scuola: i gruppi delle singole classi potranno essere messi insieme per formare la Comunità Whatsapp composta da tutte le classi della scuola.

Gli admin potranno inviare messaggi e ci saranno diverse funzionalità per gli utenti che – secondo quanto emerso finora – potranno essere aggiunti manualmente o entrare utilizzando un apposito link di invito. A distinguere le Comunità dai gruppi sarà l’icona che avrà una forma diversa: non quella circolare – alla quale chi utilizza Whatsapp è abituato poiché uguale per chat con utenti singoli e chat di gruppo – ma una quadrata con gli angoli arrotondati. Lo scopo è rendere riconoscibili e distinguibili già alla prima occhiata gruppi e Comunità.

Trattandosi, per ora, di soffiate fatte da gruppi di esperti – quest’ultimo update è stato fatto dal gruppo indipendente di notizie su Whatsapp WABetaInfo – bisognerà aspettare ancora qualche tempo per capire meglio come funzioneranno le Comunità e quando saranno messe a disposizioni di tutti.