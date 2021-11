Una lista di modelli di smartphone potrebbero non supportare più la nuova versione dell'app made in Meta

I modelli di smartphone obsoleti per WhatsApp (ma l’elenco dei 53 telefoni non è del tutto corretto)

In questi giorni, gli incubi di molte persone si concentrano intorno al numero 53. Si parla della quantità di presunti modelli di smartphone ormai obsoleti per continuare a supportare WhatsApp. Una lunga lista di cellulari potrebbe non poter più contare sull’app di messaggistica istantanea di proprietà del gruppo Meta (ex Facebook inc.) a partire dal 1° novembre. L’elenco è presto fatto e riguarda diversi modelli che hanno come sistema operativo sia iOS, sia Android.

La lista di smartphone obsoleti per WhatsApp

Stando alla lunga serie di articoli che circolano sul web, dal 1° novembre WhatsApp non funzionerà per «iPhones, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE, Samsung, Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy SII, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy core, Galaxy xcover 2, Galaxy ace 2LG Lucid 2, Optimus L5 double, Optimus L4 II Double, Optimus F3Q, Optimus f7, Optimus f5, Optimus L3 II Double, Optimus f5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Double, Optimus L7 II, Optimus f6, Optimus f3, Optimus L4 II, Optimus L2 II and Optimus Nitro HD and 4X HD, ZTE, ZTE Grand S Flex, Grand X Quad V987, ZTE V956, Big memo, Huawei, Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Mate Ascension, Go up P1 S, Go up D2 e Ascension D1 Quad XL».

I numeri che non tornano nell’elenco degli smartphone su cui WhatsApp non funzionerà più

Tuttavia, c’è qualcosa di sbagliato in questo elenco. Il motivo non è, di fatto, strutturale. Ma riguarda più nel particolare una particolare sensibilità a un cambiamento di sistema operativo. Molti dispositivi non riescono più ad aggiornare il proprio Android o il proprio iOS. WhatsApp, nella sua pagina di supporto ai clienti, fa sapere che gli ultimi aggiornamenti possono in qualche girare su smartphone che abbiano almeno Android 4.0.4 o iOS 10.

Alcuni dei cellulari elencati, tuttavia, riescono a supportare i due sistemi operativi “limite” per l’utilizzo di WhatsApp. Dunque, il fatto che dal 1° novembre per 53 modelli WhatsApp non funzionerà più non è una notizia completa. Ha molto più senso parlare di sistema operativo e non di modello di cellulare: dunque occorrerà analizzare le vostre impostazioni. Se il vostro sistema operativo è precedente ad Android 4.0.4 o a iOS 10, allora ci sono buone possibilità che – nei prossimi giorni – WhatsApp smetta di funzionare. Il resto è poco affidabile.