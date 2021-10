Zuckerberg si affida a Khaby Lame per spiegare cos’è il metaverso

Visto che l’indicazione data durante il Facebook Connect ha lasciato un po’ perplessi tutti, ecco che Mark Zuckerberg ha trovato il modo più divulgativo possibile per illustrare la nuova missione di Meta: Khaby Lame spiega il metaverso in un video pubblicato sull’account ufficiale (nuovo e rinnovato) della company che possiede le app di Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram e che il 28 ottobre ha cambiato il suo nome da Facebook Inc. a Meta.

Khaby Lame spiega il metaverso in un video con Zuckerberg

No one makes jumping around the metaverse look easier than @KhabyLame https://t.co/Mw9iYqmeJg pic.twitter.com/vN7iWPGoZf — Meta (@Meta) October 30, 2021

Nel video in cui compare Khaby Lame – e che è stato diffuso sull’account ufficiale di Meta, creato già da tempo, ma lanciato soltanto il 28 ottobre con questo naming – si inserisce la classica mimica facciale del tiktoker di Chivasso che ha raggiunto la fama internazionale tra il 2020 e il 2021 (superando Chiara Ferragni su Instagram per numero di followers e diventando il secondo tiktoker più seguito al mondo dopo Charli D’Amelio). Nelle immagini, dopo le parole di Zuckerberg – utilizzate già durante il Facebook Connect – sulla possibilità di teletrasportarsi da un punto all’altro del metaverso (la tua casa è il tuo stato personale, da cui puoi teletrasportarti in qualsiasi posto tu voglia), compare Khaby Lame che si sposta dalla casa del fondatore di Facebook in un parco dove una coppia di anziani sta giocando a scacchi, al giardino di Zuckerberg (con il fondatore di Facebook pronto per praticare la scherma), passando per una palestra e per una spiaggia tropicale.

Non poteva mancare, alla fine del video, il gesto tradizionale che ha reso famoso Khaby Lame (le due mani spostate in avanti con i palmi in mostra per indicare la semplicità di una azione). Dunque, spostarsi nel metaverso – è questo il messaggio che si vuole lanciare – dovrebbe essere un’operazione decisamente più semplice di quanto non possa sembrare.

I legami tra Khaby Lame e Zuckerberg

Non è la prima volta che Khaby Lame e Zuckerberg interagiscono tra loro. In passato, quando Khaby Lame aveva dichiarato di aver superato – nel giro di due settimane – il numero dei followers di Mark Zuckerberg, aveva ottenuto una risposta dal CEO di Facebook. Evidentemente, l’apprezzamento per il successo dell’influencer è sempre stato un elemento particolarmente in vista per Zuckerberg, che ha scelto di dare a Meta e al metaverso (in parte) il volto dell’influencer di Chivasso. Il cui ruolo sta diventando sempre più preminente nel mainstream.

Se prima, infatti, Khaby Lame è diventato famoso grazie ai suoi video domestici, girati con il proprio smartphone, in maniera molto amatoriale, adesso i suoi prodotti – grazie anche a un team di supporto notevole alle spalle – stanno alzando sempre più l’asticella: meno spontaneità, insomma, è più azioni di lobbying.