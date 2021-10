Tutte le ipotesi sul possibile nuovo nome di Facebook che verrà comunicato domani

Normalmente, il Facebook Connect annuale è atteso perché il fondatore del social network più famoso al mondo espone a tutti gli utenti le novità sull’utilizzo della piattaforma, il suo stato di avanzamento, i miglioramenti effettuati in termini di usabilità. Domani, 28 ottobre, potrebbe essere una data storica perché durante l’incontro annuale del social network di Menlo Park, Mark Zuckerberg potrebbe annunciare il nuovo nome di Facebook. La notizia è circolata nelle scorse settimane e sembrerebbe raccogliere conferme a ogni ora che ci separa dall’evento di domani. Al momento, è trapelato soltanto il motivo che avrebbe spinto Zuckerberg a optare per un nuovo nome, ma si è fatta anche qualche ipotesi (tre sono quelle principali).

Nuovo nome Facebook, tutte le ipotesi in campo durante il Facebook Connect

La motivazione ufficiale che sta dietro al rebranding di Facebook riguarda il suo impegno, nel futuro prossimo, per creare il metaverso, ovvero quella dimensione parallela e virtuale all’interno della quale si potranno effettuare tutte le azioni in uno stato di connessione permanente. Non saremo noi a realizzarle, probabilmente, ma il nostro Avatar. Facebook ha annunciato di aver messo a disposizione un significativo investimento per mettere a terra questa operazione e di voler assumere 10mila nuovi dipendenti in Europa (e quindi anche in Italia) per poterla rendere possibile.

In realtà, c’è il sospetto che questa operazione possa puntare a svincolare dalle polemiche che stanno travolgendo Facebook in questo ultimo mese (da quando la whistleblower Frances Haugen ha fatto delle rivelazioni importanti sul modo con cui la piattaforma social realizzerebbe profitto a discapito del benessere degli utenti, soprattutto minori, nella loro esperienza di fruizione) il suo tentativo di portata storica di creare il metaverso. Il momento non è facile, dal punto di vista mediatico. Una svolta potrebbe cambiare radicalmente il corso della narrazione del social network.

Le tre ipotesi

Per questo, si è pensato allo stravolgimento del nome e, al momento, sono tre le ipotesi che si sono fatte strada. Innanzitutto, la piattaforma potrebbe chiamarsi Meta e fare un riferimento decisamente esplicito al metaverso, il progetto all’interno del quale Facebook si sta lanciando. L’altro nome che è circolato è quello di Horizon, che ricalca da molto vicino la piattaforma virtuale – Horizon Workrooms, appunto – realizzata qualche mese fa da Menlo Park e che, in combinazione con i visori virtuali, punta a ricreare un ambiente digitale all’interno del quale interagire. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di Opuscule che, almeno a livello semantico, richiamerebbe la funzione e il concetto originali che stanno dietro al brand Facebook.

Probabile che domani si svelerà l’arcano, con un’unica certezza. Almeno nell’immediato, per gli utenti di Facebook, non cambierà nulla. Qualcosa di diverso, invece, potrà esserci a livello di board aziendale. Siamo sicuri che, tra qualche giorno, Mark Zuckerberg sarà ancora in testa alla piramide della sua creatura?