Menlo Park ha annunciato l'apertura di migliaia di posizioni per dare il via libera alla rivoluzione tecnologica di questo "universo parallelo" di cui si parla tanto

In attesa di capire cos’è il metaverso, Facebook cerca 10mila persone per costruirlo

Il futuro e il futuribile incontrano il presente. Il metaverso di Facebook ancora deve prendere forma, ma nonostante i contorni ancora non delineati – e alquanto oscuri – da Menlo Park si inizia già a pensare ai piani per costruire questo mondo parallelo che ha come obiettivo quello di rendere ancor più etereo il confine tra reale e virtuale. E per farlo servono professionalità. Una valanga di professionalità. Si parla, infatti, di 10mila nuovi posti di lavoro per i prossimi cinque anni. E solo nei territori dell’Unione Europea.

LEGGI ANCHE > Cos’è il metaverso e perché Facebook ci investe 50 milioni di dollari

Professionisti che si andranno ad aggiungere al cospicuo team di lavoro che già opera dal alcuni mesi negli Stati Uniti. La conferma ufficiale arriva da una nota di Facebook che conferma le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane: «Facebook è all’inizio di un percorso per contribuire a costruire la piattaforma informatica del futuro. Lavorando con altre realtà, stiamo sviluppando quello che viene comunemente definito il metaverso – una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata. Il metaverso si basa sull’idea che rafforzando la sensazione di “presenza virtuale“, l’interazione online può diventare molto più vicina all’esperienza che si ha con le interazioni di persona. Il metaverso ha il potenziale di aiutare a sbloccare l’accesso a nuove opportunità creative, sociali ed economiche. E saranno gli europei a plasmarlo fin dall’inizio».

Metaverso, Facebook annuncia 10mila posti di lavoro

Questo universo parallelo non avrà nessun proprietario. Menlo Park, infatti, sottolinea come questo spazio senza confini ha le stesse caratteristiche di Internet: sarà aperto e interoperabile. Anche per questo motivo la spinta per portare avanti questo progetto sarà trasversale, cercando di coinvolgere il maggior numero di professionalità: «Per questo motivo oggi annunciamo un piano per creare 10.000 nuovi posti di lavoro altamente qualificati nell’Unione Europea (UE) nei prossimi cinque anni. Questo investimento è un voto di fiducia nella forza dell’industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo».

Le professionalità in campo

In attesa di capire cos’è e cosa sarà questo metaverso, Facebook prova a mettere i primi mattoni. Partendo dal lavoro. E intende farlo, come si legge nella nota, attivando una collaborazione anche con i governi dell’Unione Europea: «Per trovare le persone giuste e i mercati giusti per portare avanti questo obiettivo, come parte di una prossima campagna di reclutamento che avverrà in tutta la regione. E mentre Facebook continua a crescere in Europa, speriamo di investire di più nel suo talento e continuare a innovare in Europa, per l’Europa e il mondo».