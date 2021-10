Facebook sta per cambiare nome. Ecco perché

Facebook cambia nome in vista di un rebranding dell’azienda e della costruzione del suo metaverso. Secondo alcune fonti, una delle quali è quella di The Verge, il CEO Mark Zuckerberg ha intenzione di parlare della novità alla conferenza annuale della società il prossimo 28 ottobre.

Perché Facebook cambierà nome?

L’intenzione che ha portato l’azienda Facebook all’ipotesi di cambiare nome è quella del rebranding che – per chi non lo sapesse – vuol dire conferire ad un prodotto conosciuto e distribuito con un nome, un nuovo appellativo o una diversa identità. Il rebrand posizionerebbe l’app dell’azienda Facebook come uno dei tanti prodotti sotto una società madre che supervisiona anche altre app, come Instagram, WhatsApp, Oculus e altri.

Inoltre, potrebbe c’entrare il fatto che Facebook negli ultimi tempi sta cercando di posizionarsi sempre di più nell’ambito della realtà aumentata. Basti pensare che ha già più di 10.000 dipendenti che costruiscono hardware di consumo come gli occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray Ban, che Zuckerberg crede saranno alla fine onnipresenti come gli smartphone. Nel mese di luglio, ha detto a The Verge: «passeremo effettivamente agli occhi delle persone dall’essere una società di social media ad essere una società di metaverso».

Il termine metaverso è stato coniato originariamente dallo scrittore di fantascienza Neal Stephenson per descrivere un mondo virtuale in cui la gente fugge da un mondo reale distopico; al momento le aziende lo utilizzano per designare una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse, che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata. Il metaverso – ha detto Zuckerberg – «sarà un grande obiettivo, e penso che questo sarà una grande parte del prossimo capitolo per il modo in cui internet si evolve dopo l’internet mobile». E, guardando oltre, pensa che questo «sarà il prossimo grande capitolo anche per la nostra azienda, che si posizionerà definitivamente in questo settore».

Per quanto concerne, invece, il fatto che Facebook cambia nome, non è trapelata una sola lettera su quest’ultimo e al momento risulta essere un segreto gelosamente custodito all’interno delle sue mura, tanto che nemmeno la sua leadership senior pare lo sappia. Come si dice in questi casi: stay tuned (o tenetevi pronti, a seconda di quale lingua preferiate).