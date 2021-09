Gli occhiali realizzati da Ray-Ban e Facebook sono belli, ma hanno anche dei lati oscuri

Vizi e vezzi, ma non solo. L’uscita – anche in Italia – degli occhiali Ray-Ban Facebook è una di quelle notizie che, come spesso accade, è destinata ad aprire ampie discussioni sull’utilità, le funzionalità e i costi. Ma non c’è solamente questo. Sta di fatto che il lancio trionfale sul mercato è arrivato ed è già possibile acquistarli sul sito ufficiale di una delle aziende leader del settore “ottica“. Le prime consegne sono previste per il prossimo 15 settembre.

Iniziamo con la descrizione del prodotto. Si tratta di occhiali smart (disponibili in sei colori, sia per la montatura che per le lenti) che hanno installate due telecamere (una a destra, l’altra a sinistra) da 5 MP. Lungo la “stanghetta” laterale è stato inserito il sistema di controllo touch (ma attraverso Facebook Assistant è possibile procedere anche con un controllo vocale). Il tutto è completato dai microfoni che permettono (con la riduzione di rumore) di immortalare anche l’audio dell’ambiente che ci circonda. La resa, a livello finale, è questa.

Occhiali Ray-Ban Facebook, non è tutto oro quello che luccica

Il prezzo è in linea con il mercato. Sul sito ufficiale, infatti, sono già in vendita. Si parla di 329 (colore e modello base). Una buona offerta, considerando il prezzo base degli occhiali prodotti da Ray-Ban e tutto il sistema che accompagna la montatura smart. Ovviamente la risoluzione non è come quella offerta da una GoPro, ma il gioco potrebbe valere la candela. La possibilità di immortalare quel che accade intorno a noi, lasciando le nostre mani libere di fare altro è molto allettante. C’è da dire che già in passato anche Snapchat aveva provato a realizzare un prodotto simile. Tempi diversi, tecnologie diverse: ma, all’epoca, l’esperimento fu un vero e proprio flop. Ma non è tutto oro quello che luccica.

I lati oscuri

Prima di affrontare il capitolo dei “lati oscuri” di questi occhiali Ray-Ban Facebook, occorre sottolineare un aspetto: sul mercato sono già presenti (da anni) alcune “montature” con installata una telecamera nascosta per effettuare alcune riprese. Si trovano sui principali store online e anche in alcuni negozi fisici. Ma questo nuovo lancio sul mercato – condito dalla grandezza delle due aziende che hanno collaborato – devono spingere a una riflessione. Le funzionalità di questi oggetti tecnologici, infatti, fanno a cazzotti con il concetto di privacy. Passando, di fatto, inosservati, chiunque può riprendere chiunque senza essere “scoperto”. E pensiamo, per esempio, al Revenge Porn: sono disponibili, infatti, anche occhiali con lenti trasparenti (il prezzo è leggermente più alto) che sono facilmente “confondibili” con classiche montature da vista. Insomma, un bel prodotto al passo con i tempi, ma con alcuni lati da decifrare.