Perché la comunità ebraica sta prendendo in giro il nuovo nome di Facebook

La questione è fortemente ironica e alcuni utenti in rete stanno già suggerendo che probabilmente Facebook avrebbe dovuto fare un focus group in più prima di stabilire il nuovo nome, Meta. Si tratta della notizia del giorno: Facebook cambia nome e logo e sceglie Meta, nome che deriva dal greco e che significa dopo, al di là» come ha spiegato Mark Zuckerberg stesso. Sul nuovo nome se ne stanno dicendo tante ma, senza dubbio, tramite l’utilizzo dell’hashtag #FacebookDead su Twitter è chiaro quanto la questione abbia fatto scalpore in Israele per via del significato della parola: Meta in ebraico vuol dire “morta”.

In Hebrew, *Meta* means *Dead*

The Jewish community will ridicule this name for years to come. — Nirit Weiss-Blatt, PhD (@DrTechlash) October 28, 2021

Meta in ebraico vuol dire “morta”

Maybe Facebook (I guess Meta now?) should have done some focus groups on the rebranding. #FacebookDead — Brad Kesler (@thewhiskeygamer) October 29, 2021



Meta – come riporta anche BBC – si pronuncia in ebraico come il femminile della parola morto. Su Twitter sempre più utenti stanno parlando della questione in maniera più o meno ironica e alludendo a una «scelta profetica» sotto l’hashtag #FacebookDead: «Grazie per aver fornito a tutti i parlanti ebraici una buona ragione per ridere», scrive un utente.

Sicuramente una delle storie più divertenti e virali che sentiremo sul nuovo nome di Facebook. In Italia tra le battute più divertenti che sono state ricondivise sui social c’è quella di Ermal Meta, che ha risposto a quello che – a tutti gli effetti – sembra un saluto rivolto al cantante il cui cognome, appunto, corrisponde perfettamente al nuovo nome di Facebook.

Facebook/Meta non è l’unico ad essere stato vittima di prese in giro

Quando si cambia il nome o il motto di un’azienda così famosa e conosciuta nel mondo bisogna prestare la massima attenzione ai possibili giochi linguistici che ne derivano. Sicuramente un caso emblematico è quello del Nokia Lumia lanciato in Spagna nel 2011: l’azienda non ha ottenuto la reazione che si aspettava poiché Lumia in spagnolo corrisponde alla parola “prostituta” (seppure solo in alcuni dialetti che hanno forte influenza gitana). Diverso è il caso dell’auto Silver Mist di Rolls-Royce, con l’azienda che ha anticipato qualsiasi possibile figuraccia poiché “mist” in tedesco vuol dire “escremento”. Rendendosene conto, Rolls Royce ha cambiato il nome in Silver Shadow.