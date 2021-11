È stato risolto un vecchio problema di comunicazione tra iOS e Android

Era un annoso problema di incomunicabilità tra due sistemi operativi. E non stiamo parlando solo di una questione di back-hand, ma di un vero e proprio effetto collaterale tangibile, che emergeva in maniera evidente ogni volta che un utente di iPhone comunicava attraverso servizio di messaggistica proprietario (dunque non WhatsApp o Telegram) con un utente Android. In modo particolare stiamo parlando delle reazioni su iMessage, le emoticons di commento ai messaggi di testo che venivano inviati dall’uno all’altro sistema operativo.

Reazioni su iMessage, adesso è possibile inviarle e visualizzarle correttamente

Il sistema operativo di Google ha deciso di risolvere questa incompatibilità attraverso un aggiornamento al suo servizio di messaggistica proprietario, ovvero Google Messages. A informarci di questo è stato il portale 9to5Google. mostrando come le reazioni emoji appaiono allegate al testo del messaggio, come se fossero state inviate da un altro utente di Google Messages. Scegliendo una emoji come reazione, viene visualizzato un popup che dice che quest’ultima è stata «tradotta da iPhone».

In precedenza, invece, quando un utente iOS inviava una reaction di questo tipo a un utente Android, il messaggio compariva nel flusso di conversazione come separato, generando confusione e mostrandosi non perfettamente in linea con i canoni estetici della conversazione stessa. Al momento, tuttavia, l’aggiornamento del sistema operativo sembrerebbe in fase di test. La versione beta è quella che ha potuto visualizzare il portale 9to5Google. Non tutti i dispositivi che hanno come sistema operativo Android, al momento, sembrano aver ottenuto questo aggiornamento. Una volta messo a regime, tuttavia, sarà sicuramente diffuso su più larga scala, facendo un altro piccolo passo in avanti verso l’uniformità – almeno per l’utente finale – tra iOS e Android.