Padre separato che chiede la rimozione delle foto della figlia minorenne da FB della madre ha ragione

Una sentenza importante per quanto riguarda la presenza di foto minori su Facebook arriva da Vicenza. Un padre e una madre si sono lasciati e, nell’ambito della separazione e del processo per l’affidamento unico della figlia dodicenne, l’uomo ha presentato ricorso d’urgenza al tribunale affinché la donna rimuovesse le foto della ragazzina dai social e ha vinto.

Foto minori su Facebook: l’ordinanza del giudice

Il caso crea un precedente importante nell’ambito della tanto animata discussione sulla pubblicazione delle fotografie dei figli minorenni sui profili social dei genitori. Il giudice – come riporta il Corriere del Veneto – ha così disposto la rimozione delle immagini della ragazzina tramite un’ordinanza che dispone anche delle immagini pubblicate dai parenti e di quello che non dovrà essere pubblicato in futuro. L’imposizione, disposta nei confronti della madre e dei parenti, è quella di «rimuovere dai profili social (e cioè Facebook, Instagram e altri siti di condivisione) video e post ritraenti la minorenne, non autorizzati dal papà» e di «non pubblicare sui social network nuove foto o video ritraenti la figlia, anche sotto forma di contenuto temporaneo».

Se per la sentenza definitiva dell’affidamento ci sarà da aspettare, la questione foto della dodicenne sui social della madre – che la ritraggono, tra le altre cose, in giro per locali con la madre o in piscina – vede il padre vincere su tutta la linea. Il punto, per lui, è che le foto della figlia finivano ovunque sui social, anche sullo stato di Whatsapp, e che si trattasse di profili aperti a tutti con il rischio che gli scatti potessero essere presi da persone malintenzionate.

Quello delle foto dei minori su Facebook è un dilemma che ci portiamo avanti da anni con la consapevolezza che, provando a proteggerli in un mondo che è comunque fatto di fughe di dati personali costanti, la soluzione migliore – se si vogliono pubblicare foto dei propri figli minorenni – sarebbe quella di farlo in profili resi strettamente privati.