Ora è possibile ascoltare i vocali di whatsapp prima di inviarli e fare brutte figure

Da qualche giorno gli utenti di Whatsapp che hanno aggiornato l’app avranno notato una novità quando si inviano i messaggi vocali: compare lo spettro sonoro contemporaneamente alla registrazione della propria voce. La funzionalità però non si ferma a questo aspetto grafico, ma include anche la possibilità di risentire i propri audio Whatsapp prima di inviarli ai propri destinatari. In che modo? Ve lo spieghiamo.

Risentire gli audio di Whatsapp prima di inviarli: come fare

Se quella volta che abbiamo inviato erroneamente un vocale su Whatsapp ci avessero detto «Potevi sentirlo prima di inviarlo», ovviamente non ci avremmo creduto. Perché se fine a qualche mese fa non si potevano nemmeno cancellare i messaggi dopo l’invio, figuriamoci se addirittura si poteva prevenire in principio il problema riascoltando la registrazione prima di inviarla.

Invece, adesso è possibile ed è il profilo ufficiale di Whatsapp ad annunciarlo su Twitter: «Non sono errori, sono prove. Ora puoi vedere in anteprima i tuoi messaggi vocali prima di premere invio».

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

Per utilizzare la nuova funzionalità, quando sei pronto a registrare, ti basterà toccare il classico simbolo del microfono e trascinare il pulsante verso l’altro per passare alla modalità «registrare senza tenere premuto con il dito». Da questo momento apparirà lo spettro sonoro e si potrà scegliere se inviare direttamente il messaggio premendo il tasto «invio»; se ascoltarlo premendo il tasto rosso dello «stop» o se gettarlo via premendo l’icona del cestino. Così facendo, eviterai senz’altro la brutta figura di far vedere al destinatario che hai cancellato un messaggio e – automaticamente – eviterai anche di dover cercare delle scuse per giustificare la cancellazione del vocale. E qui ritorna il luogo comune del «prevenire è meglio che curare», che Whatsapp – con questo aggiornamento – sembra aver preso alla lettera.