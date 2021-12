Whatsapp sperimenta i trasferimenti di denaro

Lo scorso ottobre, Facebook (ora Meta) ha lanciato un test pilota del suo portafoglio di criptovaluta Novi negli Stati Uniti e in Guatemala. Da allora, i tester pilota sono stati in grado di scambiarsi pagamenti personali tramite il servizio. Ora, la società ha annunciato che un numero limitato di persone negli Stati Uniti sarà anche in grado di inviare e ricevere pagamenti Novi da WhatsApp. È quanto riporta il sito techcrunch.com.



LEGGI ANCHE –> Gli utenti possono scegliere di far scomparire i messaggi per tutte le nuove chat

Lo sviluppo non è una sorpresa: il co-fondatore di Novi David Marcus ha affermato che Meta distribuirà i pagamenti Novi a tutte le sue sussidiarie, ovvero Facebook, Instagram e WhatsApp. Per WhatsApp, inviare denaro è facile quasi quanto inviare un messaggio: gli utenti non dovranno nemmeno uscire dall’applicazione. È anche un modo semplice per inviare denaro senza incorrere in commissioni. Per fare ciò, gli utenti dovranno trovare il contatto previsto all’interno di WhatsApp, toccare l’icona della graffetta su Android o l’icona + su iOS nella barra di testo, selezionare ‘Pagamento’ e seguire le istruzioni su come accedere al proprio account Novi.

Il capo di Novi Stephane Kasriel ha dichiarato su Twitter: “Sentiamo spesso che le persone usano WhatsApp per coordinare l’invio di denaro ai propri cari e Novi consente alle persone di farlo in modo sicuro, istantaneamente e senza commissioni. I pagamenti appariranno direttamente nella chat delle persone”. Facebook ha preso in giro il suo portafoglio digitale e la criptovaluta Diem (ex Libra) che avrebbe dovuto supportare per anni. Dopo aver affrontato il rifiuto dei regolatori di tutto il mondo, tuttavia, la Diem Association ha spostato la sua attenzione e Novi ha finito per utilizzare una stablecoin chiamata Pax Dollar (USDP) supportata dal dollaro USA. Su Novi, 1 USDP equivale a 1 USD. Le persone non acquisteranno criptovaluta quando la usano, e sono semplicemente i trasferimenti di denaro che utilizzano la stablecoin come strumento. Mentre l’invio di USDP tramite Novi su WhatsApp ha una disponibilità estremamente limitata per ora, Kasriel ha affermato che il servizio cercherà di espandere la sua portata dopo aver ricevuto feedback dagli utenti sull’esperienza.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]