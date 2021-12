La funzione Disappearing Messages permette agli utenti di impostare come predefinita, per tutte le conversazioni, la possibilità che i messaggi inviati e ricevuti spariscano entro un certo lasso di tempo

Gli utenti di WhatsApp possono scegliere di far scomparire i messaggi per tutte le nuove chat

Parola di Mark Zuckerberg: «Non tutti i messaggi devono rimanere per sempre». Fa un po’ sorridere se decontestualizzata, invece rappresenta la rincorsa di WhatsApp a un nuovo standard. Il servizio di messaggistica istantanea, da lunedì, permette di attivare di default la funzione Disappearing Messages, “messaggi che spariscono“: praticamente, nell’ambito delle chat e delle conversazioni, un utente ha la possibilità di individuare una finestra temporale entro cui i messaggi non lasciano più traccia all’interno del proprio dispositivo.

LEGGI ANCHE > Con WhatsApp puoi inviare foto e video visibili una volta sola

Messaggi che spariscono su WhatsApp, la nuova funzione

Dall’anno scorso, WhatsApp ha introdotto una funzione (che, tuttavia, andava attivata manualmente e non era disponibile di default) che permetteva ai messaggi di dissolversi entro una settimana dall’invio o dalla ricezione. Adesso questa finestra temporale si restringe o si amplia a seconda dei desiderata degli utenti: si passa dal range orario minimo di 24 ore a quello massimo di 90 giorni. La funzione “messaggi che spariscono” su WhatsApp può essere attivata sia dall’autore di un messaggio, sia da colui che lo riceve: sarà un banner all’inizio della nuova conversazione ad avvisare l’utente della possibilità che i messaggi contenuti all’interno di quella chat potrebbero non essere disponibili per sempre.

Ovviamente, l’impostazione non evita che le conversazioni siano comunque in qualche modo salvabili: resta valida la possibilità di fare screenshot o di inoltrare i messaggi a un altro utente, in modo tale da “metterli in sicurezza”. Tuttavia, WhatsApp vuole rispondere a una specifica esigenza: se l’utente avverte il bisogno di avere a disposizione una funzione che possa rendere invisibili i messaggi, è giusto che l’utente stesso ce l’abbia a disposizione. Sarà lui, poi, a decidere se e come utilizzarla.

Per presentare la nuova funzionalità, il servizio di messaggistica di Meta ha messo in campo l’artiglieria pesante. Zafir Khan, responsabile dei prodotti di consumo di WhatsApp, ha affermato che i messaggi che scompaiono rappresentano una nuova frontiera della messaggistica. Non è un’affermazione peregrina: basti pensare, ad esempio, al successo di una applicazione come Snapchat o a quello di Tellonym che permette di inviare messaggi anonimi. L’indeterminatezza dietro a una conversazione telefonica rappresenta una esigenza dell’utente e si sta imponendo sempre di più sul mercato. WhatsApp sta andando avanti per la sua strada e, dopo aver introdotto – per le foto e per i video – la possibilità di essere visualizzate una sola volta, sparendo immediatamente dopo la visualizzazione senza lasciare traccia e senza occupare spazio all’interno del dispositivo mobile, esplora i percorsi dei messaggi che si dissolvono nel nulla. Alert: non affidare a WhatsApp conversazioni importanti che potranno sortire effetti a lungo termine.