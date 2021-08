Con Whatsapp puoi inviare foto e video visualizzabili una volta sola

Sulla scia di Telegram, Snapchat e Instagram, finalmente anche su Whatsapp si possono inviare foto e video che scompaiono dopo averle visualizzate una volta soltanto. Un modo per andare in contro a chi vuole inviare contenuti privati o a chi non vuole sovraffollare la memoria con centinaia di media inutili, senza dover stare lì a cancellarli periodicamente.

Whatsapp e le foto visualizzabili una volta

Tramite il profilo Twitter ufficiale, l’app di messaggistica – figlia di mamma Facebook – ha annunciato l’arrivo della nuova prestazione a tutti gli utenti che, ogni giorno per più ore al giorno, utilizzano la piattaforma per restare in contatto con i propri cari, e non solo. In didascalia al video informativo, scrivono: «Allarme nuova funzione! Ora puoi inviare foto e video che scompaiono dopo essere stati aperti tramite ‘Visualizza una volta’ su WhatsApp, dandoti più controllo sulla privacy delle tue chat!».

New feature alert! You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow — WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021

Loro quindi la mettono sul piano della privacy, in riferimento a tutti quei contenuti che – per la protezione dati personali – sarebbe meglio si perdessero nell’etere, autodistruggendosi. Il punto è che se volessimo comunque conservare quel determinato contenuto, potremmo fare una foto con un altro dispositivo o banalmente fare uno screenshot. E qui, la domanda sorge spontanea: se facciamo uno screen, arriva la notifica al destinatario (come su Instagram)? La risposta è no. Al momento, potete screenshottare tutto ciò che volete.

La grafica dell’aggiornamento Whatsapp

Come sarà visualizzato l’aggiornamento? Prima di inviare una foto o un video, in prossimità della scritta «Aggiungi didascalia», apparirà un piccolo cerchio contenente il numero 1 che, se cliccato, permetterà l’invio a tempo di quel determinato contenuto. Chi riceve il media non visualizzerà direttamente la foto, bensì un’anteprima che riporta il segnale che si tratta di una foto o di un video a tempo e il suo peso in termini di kb. Dopo averla aperta, quell’anteprima si trasformerà nella dicitura in corsivo «Opened», indice che l’unica possibilità di visualizzarlo è stata già utilizzata.

Che voi vogliate utilizzare questa funzionalità per inviare foto private, come la password del wifi o i dati di una carta di credito; che vogliate utilizzarla per ottimizzare lo spazio d’archiviazione e non riempire la memoria o che vogliate semplicemente provare per curiosità questa modalità, senz’altro va detto che l’app ha compiuto un passo in avanti. Però, in un sentiero già tracciato dai competitors.