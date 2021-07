Dalle video-chiamate di gruppo non si scappa: la nuova funzione di Whatsapp

Ricevere una video-chiamata da un gruppo Whatsapp, ma non poter rispondere in quel preciso istante. Per porre rimedio a questo “problema”, Facebook ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione sull’app di messaggistica istantanea. Si chiama Joinable Group Calls e, di fatto, permetterà a tutti gli utenti di unirsi a una chiamata di gruppo già iniziata.

Finora, infatti, al termine degli “squilli” non era più possibile partecipare alla chiamata di gruppo su Whatsapp. Per aggiungere altri utenti che, in un primo momento non avevano risposto, si era costretti a dover far ripartire la video-chiamata. Ora, invece, con la nuova funzione Joinable Group Calls questo problema è stato risolto. Ad annunciarlo è stato lo stesso Mark Zuckerberg con un post-video pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Joinable Group Calls, l’ultima novità in casa Whatsapp

E sul canale Youtube ufficiale di Whatsapp è stato pubblicato anche un video in cui si mostrano tutti i passaggi per accedere alle Joinable Group Calls sulla famosa app di messaggistica istantanea.

In sintesi, di cosa stiamo parlando? La risposta arriva direttamente dal blog di Facebook che spiega nel dettaglio le funzioni di questa novità. Il nuovo menu consentirà a tutte le persone che hanno ricevuto la video-chiamata (facenti parte di un gruppo già assestato, oppure “messi insieme” per l’occasione da un amministratore) di vedere i nomi di tutti i partecipanti, sia di quelli che già stanno partecipando sia di quelli che ancora non ha risposto.

Una novità che insegue quanto già offerto da altre piattaforme. Perché funzioni simili si riscontrano anche su Zoom e Teams che hanno visto il loro traffico e utilizzo in forte crescita durante questo lungo anno e mezzo di pandemia. E ora Whatsapp ha deciso di sviluppare questa innovazione che non è nuova, ma a molti potrà sembrare utile.