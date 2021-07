Usare Whatsapp senza smartphone: in che senso?

Spesso tra i vari social network assistiamo ad una lotta al rialzo per chi offre i servizi e le funzionalità migliori. Questa volta però non si tratta di una prestazione come tante altre – delle quali talvolta si può anche fare a meno – bensì di una piccola rivoluzione per chi trascorre gran parte del proprio tempo nelle app di messaggistica. Di cosa si tratta? Con una nuova funzionalità si potrà usare Whatsapp senza cellulare.

Il cellulare sempre vicino al pc

Quante volte è capitato che nel bel mezzo della nostra permanenza su Whatsapp Web, d’un tratto apparisse l’avviso «Tentativo di raggiungere il telefono», come se il secondo dispositivo – tablet o computer – fosse l’appendice di un corpo dal quale non può staccarsi, del quale non può fare a meno. Attualmente, infatti, WhatsApp è legato in modo imprescindibile al telefono dell’utente. Le sue applicazioni desktop e web hanno bisogno che quel dispositivo sia connesso e riceva messaggi. E invece adesso non più, non sarà più così. Con la nuova funzione, Whatsapp permetterà agli utenti di inviare e ricevere messaggi «anche se la batteria del telefono è morta», riporta BBC News.

La novità di cui non sapevi di aver bisogno

La nuova funzionalità – che permetterà agli utenti di usare Whatsapp anche senza cellulare – sarà lanciata come beta test per un gruppo ristretto di persone e il team di Whatsapp prevede di migliorare le prestazioni, aggiungendo ulteriori funzionalità, prima di renderla fruibile da tutti.

Al momento Whatsapp Web e gli altri modi con cui l’app di messaggistica può essere utilizzata in aggiunta al proprio smartphone, non sono altro che uno specchio di ciò che accade sul cellulare. Questo ha degli svantaggi notevoli, come il frequente disconnettersi della versione web in favore di quella da smartphone. «La nuova tecnologia multi-device di Whatsapp rimuove questi ostacoli, non richiedendo più che lo smartphone sia la fonte di verità, pur mantenendo i dati degli utenti sincronizzati e privati senza soluzione di continuità e in modo sicuro», ha dichiarato la società.

Whatsapp senza cellulare: più dispositivi, più pericoli

Jake Moore è un esperto di sicurezza per la società di anti-virus Eset ed ha dichiarato che – per quanto la sicurezza sia robusta – avere dei messaggi su più dispositivi potrebbe comunque – e ancor di più – essere una preoccupazione, poiché «ci sarà sempre qualche malintenzionato che cercherà di creare una nuova soluzione». Questo vuol dire che gli hacker potrebbero utilizzare questa nuova funzione a loro vantaggio, catturando qualsiasi comunicazione privata.

L’esperto non condanna il progredire dell’app di messaggistica – che conta due miliardi di utenti – ma sottolinea come sia importante una consapevolezza da parte di chi espone giornalmente i propri dati all’interno di Whatsapp. Infatti, d’ora in avanti dovremo badare maggiormente a ricordare in quali dispositivi abbiamo lasciato l’app aperta, poiché con questa novità non si disconnetteranno in automatico al mancato raggiungimento del cellulare.