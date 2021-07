Gkn, gli operai licenziati con un messaggio su WhatsApp

«Quello che sta accadendo in queste ore allo stabilimento Gkn a Campi Bisenzio è inaccettabile. Il comportamento dell’azienda è inqualificabile. Porterò la vicenda all’attenzione del governo, che inviterò a far luce su questa bruttissima pagina. Non è tollerabile che i licenziamenti siano stati comunicati tramite e-mail e WhatsApp, ritengo vergognosa la mancanza di confronto. Una cosa così non si è mai vista e deve essere censurata a livello nazionale. Chiedo ai sindacati, alle maestranze, alle Istituzioni locali di fare fronte comune e portare avanti una battaglia che ci veda uniti nell’interesse di centinaia di famiglie e del territorio, che da sempre è espressione di laboriosità». Lo ha dichiarato in una nota il senatore Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, in riferimento all’improvvisa ondata di licenziamenti che ha colpito i lavoratori dello stabilimento Gkn.

Una cinquantina di lavoratori hanno passato “una notte tranquilla” all’interno dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). I dipendenti, con le rsu e i sindacati, hanno aperto un’assemblea permanente all’interno della fabbrica che produce semiassi per automobili dopo la notizia del licenziamento di tutti i 422 dipendenti, arrivata – sembra – tramite un messaggio su WhatsApp o tramite e-mail. «Una cinquantina di lavoratori sono rimasti qui – ha spiegato Andrea Brunetti della Fiom Cgil di Firenze -, abbiamo passato una notte tranquilla e ci siamo svegliati con più consapevolezza di ieri. L’assemblea permanente andrà avanti a oltranza, nelle prossime ore decideremo cosa fare a partire da lunedì quando lo stabilimento avrebbe dovuto riaprire dopo il weekend». Numerose, dall’annuncio dei licenziamenti, le manifestazioni di vicinanza espresse ai lavoratori di Gkn. «Sentiamo il sostegno della cittadinanza e delle istituzioni. Ieri sera abbiamo fatto un’assemblea cittadina ed è iniziata la staffetta dei sindacati dell’area metropolitana. Ieri l’autista di un autobus si è fermato a salutarci e sostenerci, sono cose che fanno bene al morale», ha concluso Brunetti.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]