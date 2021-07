Whatsapp permetterà agli utenti di scegliere la qualità dei video inviati

WABetaInfo ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento Whatsapp che riguarda, tra le altre cose, anche la possibilità di scegliere la qualità dei propri video inviati. Si potrà scegliere tra tre qualità diverse e per adesso è in programma solo per Android.

WEBetaInfo e le novità previste

WABetaInfo è un blog che annuncia novità e aggiornamenti riguardanti la più nota app di messaggistica Whatsapp. L’account Twitter utilizzato per la diffusione di tali annunci ha guadagnato la sua credibilità grazie al reposting del profilo ufficiale di Whatsapp.



Per questo, tra i tanti siti finalizzati allo stesso scopo, questo risulta il più attendibile.

Dopo aver annunciato qualche giorno fa della possibilità di inviare foto e video impostati per essere visualizzati una volta sola, questa volta il sito comunica che è in arrivo una nuova versione dell’app: WhatsApp beta for Android 2.21.14.6. Ma cosa prevede?

Con questo nuovo aggiornamento, l’utente potrà selezionare dalle impostazioni dell’app tra tre diverse modalità per inviare i propri video, una selezione che vale per tutti i video inviati dal momento in cui la si imposta. Non si potrà dunque scegliere la preferenza volta per volta.

Le tre qualità video previste da Whatsapp

Sul sito in questione, attraverso uno screenshot, viene mostrata la schermata con le modalità tra cui si potrà scegliere, che sono le seguenti:

Auto (recommended), consigliata poiché in questo caso sarà WhatsApp a definire per te la miglior compressione in base al video e alle sue dimensioni di partenza;

Best Quality, che permette la convidisione di video ad alta qualità, a cui corrisponde un altrettanto alto impiego di memoria e tempo per l’invio;

Data Saver, cioè risparmio dati di memoria e di rete, poiché il video sarà compresso nelle sue dimensioni minime prima della condivisione.

Ancora non è dato sapere quando è prevista la data di uscita, poiché la funzione è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un prossimo aggiornamento, fino a quel momento non ci resta che iniziare a riflettere su quale potrà essere la nostra modalità preferita.