Russian state news agency Tass hacked. È il laconico messaggio attraverso cui la community di hacktivisti di Anonymous ha rivendicato l’azione con cui il sito della principale agenzia di stampa russa a livello internazionale è stato buttato giù. Al momento, sia dall’Italia, sia attraverso VPN che puntano alla Russia, il sito della TASS non risulta essere raggiungibile.

Sorry, the page you are looking for is currently unavailable – è il messaggio che compare all’apertura della homepage -. Please try again later. If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.