Anonymous ha mandato in down il sito del ministero della Difesa russo

Il sito del ministero della Difesa russo non è attualmente in funzione. La notizia è stata diffusa dall’account Twitter di Anonymous che, a quanto pare, sta dando seguito con i fatti alle sue iniziali dichiarazioni in merito al suo modo di rapportarsi con la Russia. Nella serata di ieri, infatti, la community di hacktivisti ha fatto una dichiarazione di cyber-war nei confronti dello stato che, nelle ultime ore, ha portato avanti la sua aggressione al territorio ucraino. A sostegno della popolazione ucraina, Anonymous ha pensato bene di offrire il suo supporto, schierandosi contro ogni forma di sopruso e violazione dei diritti umani. Qualche minuto fa, l’account Twitter di riferimento di questa parte della community – @YourAnonOne – ha dato notizia del down del sito del ministero della Difesa di Mosca.

LEGGI ANCHE > Anonymous ha dichiarato “cyber-war” alla Russia

Sito ministero Difesa down, la rivendicazione di Anonymous

The Russian Ministry of Defense website is down. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 25, 2022

In effetti, al momento, il sito del ministero della Difesa russo non risulta essere raggiungibile:

Il sito del ministero della Difesa russo, già nella giornata di ieri, aveva registrato più di qualche problema: tuttavia, dopo qualche ora di forte imbarazzo, il sito era tornato a funzionare. Nel pomeriggio di oggi, il nuovo attacco.