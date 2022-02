Quella musica ucraina che Anonymous è riuscito a trasmettere sulle tv di stato russe

Canti patriottici ucraini, praticamente in ogni canale della tv di Stato russa. Visto che il mondo dell’informazione è tra quelli più inquinati dalla propaganda, Anonymous ha deciso di colpirlo introducendosi nei sistemi di trasmissione e riuscendo, per diversi minuti, a mandare in onda canti patriottici ucraini sulle televisioni russe. Il gesto è stato rivendicato dalla comunità di hacktivisti che, già nei giorni precedenti, aveva dichiarato cyber-war alla Russia.

LEGGI ANCHE > Anonymous ha dichiarato cyber-war alla Russia

Anonymous attacca tv russa: trasmette canti patriottici ucraini

O meglio: più che un canto patriottico, la trasmissione ha riguardato immagini patriottiche che scorrevano sui teleschermi di vari canali russi sulle note di una canzone di Monatyk, artista molto noto in Ucraina, che ha difeso i colori del suo Paese anche nel corso dell’Eurovision Song Contest del 2017.

Ovviamente, il gesto è stato rivendicato da Anonymous su Twitter qualche minuto dopo:

Russian state TV channels have been hacked and are broadcasting the reality of what is happening in #Ukraine. — Anonymous (@YourAnonOne) February 26, 2022

Non si tratta dell’unica azione portata avanti nel corso della giornata di ieri: Anonymous, infatti, ha causato un down prolungato anche dei siti governativi russi – da quello del Cremlino, fino ad arrivare a quello del ministero della Difesa – proseguendo sulla stessa linea dei giorni precedenti.