GameStop punta all’ecommerce e tanto basta per far risalire il valore in borsa partendo da Reddit

Tutto è partito da un canale Reddit che è stato in grado di influenzare il valore in borsa delle azioni di GameStop. Quello che è diventato un vero e proprio caso GameStop – che ha comportato anche il rialzo del valore delle azioni di una società mineraria australiana solo perché quest’ultima aveva lo stesso codice ticker – continua ad avere sviluppi. L’ultimo è il fatto che le azioni di GameStop sono nuovamente salite mercoledì: il valore del titolo ammonta a 91,71 dollari, un +104%, con almeno 30 milioni di azioni scambiate in una sola ora. Tutto questo perché? Perché su Reddit è stata recepita e molto ben accolta la notizia che GameStop vira verso l’ecommerce.

Reddit continua a fare bene a GameStop

GameStop ha deciso di cambiare il suo responsabile finanziario: quello nuovo, come dichiarato dall’azienda in una nota, dovrà avere «le capacità e le qualifiche per aiutare GameStop ad accelerare la sua trasformazione». Tanto è bastato perché sui forum di Reddit che per primi avevano causato l’aumento del valore delle azioni di GameStop in borsa accadesse nuovamente la stessa cosa. Operazioni di borsa non convenzionali, visto il coinvolgimento di Reddit e le modalità, che hanno fatto nuovamente schizzare alle stelle il valore delle azioni GameStop.

GameStop ecommerce: la «trasformazione»

«La dirigenza deve svoltare senza indugio da una mentalità di catena che ha negozi fisici a una visione di technology company», ha affermato Ryan Cohen – maggiore investitore e attivista entrato in GameStop lo scorso settembre -. Proprio lui ha spinto sul tagliare «gli eccessivi costi immobiliari» e investire risorse per creare «una potente piattaforma di ecommerce che offra prezzi competitivi, un’ampia selezione di giochi, consegne rapide». L’operazione che Cohen ha in mente è quella di creare maggiore valore per gli azionisti, che «hanno visto scendere il valore delle loro quote di circa il 68% negli ultimi tre anni».