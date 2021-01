La fortunata società mineraria australiana che ha lo stesso codice ticker di GameStop in borsa

Partiamo spiegando che cos’è il codice ticker: si tratta di un’abbreviazione che viene utilizzata per identificare in maniera univoca le azioni quotate in borsa di un determinato titolo su un determinato mercato azionario. Fatta questa doverosa promessa possiamo capire quello che è successo a una società mineraria australiana poco conosciuta che, avendo lo stesso ticker in borsa di GameStop, sta vedendo crescere – nella giornata di oggi – il valore delle sue azioni. Un’altra conseguenza del caso Game Stop di cui si sta tanto parlando suo social nel mondo da ieri.

L’effetto dal caso GameStop sulla compagnia mineraria australiana

Quanto accaduto alle azioni di GameStop – il cui valore in borsa è aumentato vertiginosamente come conseguenza di un’azione coordinata di investitori amatoriali su Reddit – ha portato a una curiosa conseguenza. Il prezzo delle azioni di una società mineraria australiana quotata in borsa ASX – Australian Securities Exchange, la principale borsa valori australiana – è aumentato del 50%. L’ipotesi è che si tratti dell’errore di una serie di investitori che, visto il codice in comune, hanno acquistato le azioni della compagnia australiana.

Gli investitori scambiano le azioni di GME Resources Limited per quelle di GameStop

Little mining company on the ASX with the ticker $GME is up 33% today. Sigh. pic.twitter.com/wbuc9E9kY4 — Paul Colgan (@Colgo) January 27, 2021

È bastato il codice ticker in comune (GME) per far sì che la compagnia mineraria australiana godesse dell’aumento di valore in borsa. L’AD della società, Jamie Sullivan, ha affermato – nel corso di un’intervista con Business Insider Australia – che stamattina si è alzato e «si è scatenato l’inferno, non ne so davvero niente. È molto difficile commentare, è come se fosse esplosa una bomba». Dopo l’aumento di valore delle azioni di GameStop pari a oltre il 1200% nelle ultime 2 settimane e seguendo questa storia, Paul Colgan – ex direttore di Business Insider Australia – ha twittato rendendo noto questo improvviso picco: «La piccola società mineraria sull’ASX con il ticker $ GME è aumentata del 33% oggi». Intanto Sullivan ha ammesso di aver scoperto che la sua società e GameStop condividevano lo stesso codice ticker solo in seguito a questo vertiginoso aumento di valore.