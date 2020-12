La pandemia che ha sconvolto il mondo e caratterizzato questo 2020 rendendolo uno degli anni peggiori di sempre, non sembra aver intaccato la crescita degli investimenti finanziari. Al contrario, i risparmi delle famiglie, nonostante tutto, sono più consistenti che mai e con essi la voglia di investire per massimizzarne il rendimento. Non a caso, una delle figure più richieste è quella del consulente finanziario indipendente.

Parliamo di una figura specializzata in ambito finanziario che sia in grado di supportare i privati nella gestione del proprio patrimonio. Ma la vera differenza, rispetto ad un consulente “classico” (o per meglio dire un promoter) sta, appunto, nell’essere indipendente. Il che significa non essere vincolato ai prodotti di una singola banca o assicurazione ma poter proporre la soluzione più adatta alle esigenze del cliente.

Ovviamente non è una cosa che si può improvvisare da un giorno all’altro. Per poter lavorare in questo settore è necessario avere le competenze adeguate e superare un esame di ammissione all’albo. Un percorso che viene semplificato, in Italia, grazie alla masterclass per consulenti finanziari indipendenti di Ioinvesto, che supporta gli aspiranti consulenti, lungo tutto il percorso di formazione fino all’esame e all’iscrizione all’albo.

Tutti i vantaggi dell’essere un consulente finanziario indipendente

Secondo una recente ricerca di Etoro, pubblicata sui principali media italiani, il numero di posizioni aperte sulla piattaforma nei primi 4 mesi del 2020 è cresciuto, solo in Italia, del 247%. Un risultato incredibile che testimonia il grande interesse che c’è verso gli investimenti finanziari. Tuttavia, come ben sappiamo, spesso il “fai da te”, in un settore complesso come quello della finanza, porta a risultati decisamente deludenti.

Non a caso, sono sempre di più le persone che cercano un supporto da parte di specialisti del settore. Come abbiamo detto un consulente finanziario indipendente, a differenza di un semplice promotore, non lavora per una specifica azienda ma, al contrario, lavora per il cliente finale. Pertanto non si è costretti a dover proporre prodotti obsoleti, costosi e poco redditizi. Inoltre, essendo una figura abilitata da pochissimo, di fatto ancora ci sono pochissimi competitor.

Questo rende la figura del professionista molto richiesta e poco inflazionata. Insomma, c’è una grande richiesta e una scarsa offerta perché il mercato si è aperto da poco in questa direzione. Un’opportunità molto interessante, specialmente in un contesto economico come quello che stiamo attraversando dove molti settori professionali sono in forte crisi.

Come funziona la masterclass di Ioinvesto

Il percorso ideato dagli specialisti di IoInvesto consiste in una masterclass che accompagna l’aspirante consulente lungo tutto il percorso. Si parte con 11 settimane di alta formazione in cui si acquisiscono tutte le nozioni necessarie ad affrontare con successo l’esame di abilitazione e, successivamente, indispensabili per poter lavorare al meglio garantendo risultati di alto livello ai propri clienti.

Il materiale formativo consisterà in slide pdf, video di approfondimento, webinar in diretta e quiz di preparazione all’esame, al tempo stesso utilissimi per poter verificare il proprio livello di apprendimento.

Una volta terminato il periodo di formazione si dovrà effettuare l’esame che permetterà di iscriversi all’albo dei consulenti finanziari indipendenti. Fatto questo si avrà la possibilità di fare un periodo di tirocinio con gli esperti di Ioinvesto e di essere affiancati nello svolgimento pratico dell’attività così da poter fare esperienza di alto livello fin da subito.

Si avrà la possibilità di mettere in pratica la pianificazione finanziaria su portafogli reali e di affrontare (e risolvere) le problematiche legate alla copertura rischi e al settore assicurativo/previdenziale, così come quelli legati alla tutela del patrimonio attraverso il passaggio generazionale