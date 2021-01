The wolves of GameStop

Il caso Reddit GameStop sta calamitando l’attenzione dei media e dei social network. Una storia alla The Wolf of Wall Street, film del 2013 diretto da Martin Scorsese e con protagonista LeonardoDiCaprio. Ma con delle differenze. La vicenda, infatti, non parte propriamente da Reddit, ma dalla Borsa: il valore delle azioni dell’azienda, infatti, stava calando per via di alcune operazioni in Borsa e sul social, invece, è partita questa battaglia a suon di piccoli investimenti per invertire la tendenza e mettere in scacco i piani degli ‘shortisti’.

Una storia piena di tecnicismi che, a una prima occhiata, può sembrare molto più complessa di quanto sia in realtà. Ma a dare una versione molto più chiara del caso Reddit GameStop, è Andrea Zanni con un post su Facebook.

Reddit GameStop, la spiegazione di Andrea Zanni su cosa sta accadendo

Innanzitutto introduce il concetto di long e short in Borsa: «Gli hedge fund che fanno short sono i peggiori di tutti: di fatto scommettono sul fallimento delle aziende, e spesso non si fanno scrupoli di inventarsi notizie false o tendenziose, andare in tv ad esprimere le loro opinioni, o compiere ogni tipo di azione (illegale e non) per far sì che le aziende falliscano davvero e loro abbiano il loro profitto. Considerando che se un’azione scende molto, il potere di “acquisto” e di ottenere prestiti dalle banche diminuisce fortemente, queste sono profezie che spesso si autoavverano (iperstizione, dicono quelli bravi)».

Ed è qui che entra in ballo Reddit: «Ora, un forum di sciammannati su Reddit ha scoperto che GameStop, azienda che vende videogiochi in negozi fisici, era la più shortata del momento: cioè gli hedge fund stavano scommettendo e riscommettendo sulle loro scommesse, facendo scendere il prezzo delle azioni, che se l’azienda fallisce arriva a 0. Se sei uno short, e l’azione costava 15 quando l’hai venduta, se la ricompri a 0 hai guadagnato 15. Ma se il prezzo sale, tu hai venduto a 15, ma puoi dover ricomprare a 20, 35, oppure anche 130! Se l’azione sale incontrollatamente, puoi perdere un numero praticamente infinito di dollari. Ecco, questo stanno ottenendo i matti di Reddit. Hanno costruito una short squeeze: hanno comprato in massa azioni di GameStop, le stanno tenendo e proibendo alle banche di prestarle agli short, e quindi gli stanno togliendo il terreno sotto i piedi. Se l’azione sale sotto questa pressione di tipo long, gli short vogliono ricomprare prima di perdere troppi soldi. Ma se nessuno gli rivende le azioni, allora il prezzo sale. E loro perdono di più! Stesso meccanismo di feedback loop, solo nella direzione opposta».

Short, long e il mercato azionario

Zanni prosegue nella sua spiegazione sul cado Reddit GameStop, spiegando le motivazioni che hanno spinto quelle persone sul social ad avviare e proseguire nel loro intento: «Quindi, in questo momento, le azioni sono trattenute apposta dai matti di Reddit per far fallire gli hedge fund, che usano tutto il loro potere su Wall Street per uscire da questa trappola mortale (la compravendita è stata interrotta decine di volte dal mercato, cosa che non succede quando sono i piccoli investitori a perdere soldi). È come se stessero sbancando il casinò. Ora, ovviamente questa cosa non durerà per sempre, e ci saranno investitori piccoli che hanno comprato azioni (o altri prodotti derivati) che perderanno dei soldi. Ma pare che molti ne siano consapevoli».

